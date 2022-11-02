КНДР запустила балістичні ракети, Південна Корея заявила про вторгнення

Ракета упала за 60 км від південнокорейського міста Сокхчо

Корейська народно-демократична республіка (КНДР) вперше в історії розділеного півострова запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю. Президент Південної Кореї назвав цей інцидент «по суті вторгненням», повідомляє Reuters та корейські ЗМІ.

Запущена північнокорейцями балістична ракета малого радіуса дії впала в море приблизно за 60 км від південнокорейського міста Сокхчо, яке розташоване поблизу демаркаційної лінії на східному березі півострова.

Південна Корея як відповідь зробила пуски трьох ракет – теж у море, через морський кордон.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що запуск ракети через морський кордон є «по суті територіальним вторгненням» з боку КНДР.

За даними південнокорейських військових, всього північна Корея вранці в середу запустили щонайменше 10 ракет. Генштаб Республіки Корея заявив, що південнокорейська армія «не зазнає таких провокацій з боку КНДР і відповість твердо та рішуче, у рамках тісної співпраці Південної Кореї та США».

Президент Південної Кореї та прем'єр-міністр Японії у зв'язку з останніми запусками ракет у КНДР скликали у своїх країнах ради національної безпеки.

Зазначимо, наразі тривають спільні військові навчання південної Кореї та США. Напередодні Пхеньян зажадав припинити ці навчання, і пригрозив у разі відмови вжити «потужних заходів».

Нагадаємо, 28 жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря.12 жовтня Північна Корея під керівництвом свого лідера Кім Чен Ина провела нове випробування стратегічних крилатих ракет великої дальності.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея провела серію ракетних випробовувань для того, щоб імітувати удари ядерною зброєю по Південній Кореї. За словами офіційних осіб у Сеулі, КНДР запускала ракети, щоб попередити Південну Корею після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Також КНДР на законодавчому рівні зафіксувала, що є ядерною державою.