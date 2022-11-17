Північна Корея знову запустила балістичну ракету

КНДР запустила ракету після погроз «жорстких військових дій», якщо США дотримуватимуться кампанії стримування союзників

У четвер, 17 листопада, Північна Корея випустила балістичну ракету невизначеного типу в бік Східного моря, що стало її першою ракетною провокацією за тиждень. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

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Про запуск оголосив об'єднаний комітет начальників штабів (JCS). Інших подробиць вони не надали.

Відомо, що запуск відбувся після того, як Північна Корея попередила, що вдасться до «жорсткіших військових дій», якщо Сполучені Штати продовжуватимуть свою кампанію з посилення розширеного стримування своїх регіональних союзників.

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Нагадаємо, 3 листопада КНДР запустила у бік Японії міжконтинентальну балістичну ракету, яка вийшла з ладу

Раніше повідомлялося, що США викрили крупні поставки боєприпасів Північної Кореї до РФ. Зазначається, що Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для війні проти України.

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж». Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Також Північна Корея заперечила відсутність домовленостей із Москвою щодо постачання Росії зброї.

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