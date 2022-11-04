КНДР підняла в повітря 180 військових літаків. Південна Корея вже відреагувала

Сеул підняв десятки винищувачів після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДР

Північна Корея рішуче протестує проти спільних повітряних навчань Південної Кореї і США

Південна Корея підняла по тривозі в повітря 80 винищувачів через активізацію Повітряних сил КНДР південнокорейські радари зафіксували в небі понад 180 північнокорейських військових літаків. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Літаки Північної Кореї були виявлені в період з 11:00 до 15:00 за місцевим часом над її внутрішніми районами, а також біля західного і східного узбережжя, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Агентство вказує, що ця активізація викликана спільними військовими навчаннями авіації Південної Кореї і США під назвою «Пильний шторм» (Vigilant Storm). У них задіяні понад 240 літаків.

Військово-повітряні навчання Vigilant Storm відбувають на тлі підготовки КНДР до нового ядерного випробування «Викликає неймовірне занепокоєння». МАГАТЕ попередило про можливі ядерні випробування КНДР. Через серію запусків балістичних ракет Пхеньяном союзники продовжили навчання, хоча вони повинні були завершитися 4 листопада.

Нагадаємо, 2 листопада Корейська народно-демократична республіка (КНДР) вперше в історії розділеного півострова запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю. Президент Південної Кореї назвав цей інцидент «по суті вторгненням».

Також 3 листопада Північна Корея запустила кілька ракет, в тому числі одну міжконтинентальну балістичну ракету, яка під час польоту зазнала невдачі.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея провела серію ракетних випробовувань для того, щоб імітувати удари ядерною зброєю по Південній Кореї. За словами офіційних осіб у Сеулі, КНДР запускала ракети, щоб попередити Південну Корею після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Також КНДР на законодавчому рівні зафіксувала, що є ядерною державою.