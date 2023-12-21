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Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ
фото: 24 канал

Резолюція Сейму Польщі викликала протест в опозиційної партії «Право і Справедливість»

Cейм Польщі прийняв резолюцію про необхідність відновлення неупередженої роботи суспільних ЗМІ країни (TVP, Польське радіо), а також Польського агентства преси (PAP).

За резолюцію у справі відновлення неупередженості публічних ЗМІ голосували 244 депутати правлячої більшості, проти були 84 депутати, 16 утрималися, а понад сто депутатів PiS не взяли участі в голосуванні, повідомляє Укрінформ.

У резолюції зазначається, що за дві парламентські каденції попередньої влади суспільні ЗМІ «втратили свою місію і роль», визначену як право і суспільну потребу щодо доступу до неупередженої інформації, і стали знаряддям сіяння пропаганди партією Ярослава Качинського й урядом PiS.

У документі вказується, що нижня палата парламенту закликає Міністерство держмайна, яке здійснює контроль над цими суспільними ЗМІ, виправити ситуацію. Зокрема, Сейм зобов’язав міністерство «негайно здійснити законодавчі кроки, які гарантуватимуть тривале відновлення стану (функціонування ЗМІ - ред.), у відповідності конституції».

Новий міністр культури і національної спадщини Польщі Бартломей Сенкевич після голосування за резолюцію в Сеймі РП своїм рішенням звільнив керівництво TVP, Польського радіо і PAP і спостережні ради цих медіа. Він також призначив новий склад спостережних рад цих ЗМІ, які призначили ради правління польських суспільних ЗМІ.

Прийнята резолюція викликала протест в опозиційної партії «Право і Справедливість» (PiS), яка вирішила особисто захищати незалежність суспільних ЗМІ, зокрема, чергуючи цілодобово депутатськими групами в TVP.

 «Наш протест є захистом демократії, тому що демократії немає без плюралізму ЗМІ та без сильних антиурядових медів, а в Польщі – це публічні ЗМІ», – заявив лідер PiS Качинський.

Теги: ЗМІ пропаганда Польща

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