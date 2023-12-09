Блокада польського кордону: що буде з цінами напередодні свят

Напередодні свят риба, ікра та екзотичні фрукти можуть зрости в ціні

Імпортні продукти можуть подорожчати

Блокування польсько-українського кордону змусить громадян витратити більше грошей на деякі продукти напередодні різдвяних свят. Зокрема, це стосується імпортних продуктів: риби, ікри та екзотичних фруктів. Про це розповів представник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі національного телемарафону.

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«Є величезна надія, що уряд вирішить це питання, і блокування припиниться до кінця цього року. Якщо це станеться, то зростання цін не буде», – спрогнозував експерт.

За його словами, слабоморожена риба вже почала зростати в ціні. Що стосується риби глибокої заморозки, то її вартість наразі не змінилася.

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Пендзин також додав, деякі продукти продовольчого кошика надходять на наш ринок із Польщі. А тому можуть подорожчати й екзотичні фрукти, зокрема цитрусові.

«Саме цю категорію продуктів ми імпортуємо. Все інше ми виробляємо самі, з цим проблем не буде», – запевнив фахівець.

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як повідомлялося, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ.