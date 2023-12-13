Кулеба поспілкувався з новим главою МЗС Польщі

Сікорський запевнив Кулебу, що Польща активно працюватиме над тим, щоб лідери країн ЄС вирішили розпочати вступні переговори з Україною

Польський чиновник підтвердив свою відданість подальшому зміцненню українсько-польських відносин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з новим міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Однією з тем обговорень стали вступні переговори України з Європейським союзом. Про це повідомляє МЗС України в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією відомства, Сікорський запевнив Кулебу, що Польща активно працюватиме над тим, щоб лідери країн Євросоюзу вирішили розпочати вступні переговори з Україною.

При цьому польський чиновник підтвердив свою відданість подальшому зміцненню українсько-польських відносин, протидії агресії Росії, вступу України до Євросоюзу та НАТО, а також співпраці між країнами в інших глобальних справах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 14-15 грудня у Брюсселі відбудеться саміт Європейського Союзу. Одним з головних питань саміту має стати схвалення початку переговорів щодо членства України у ЄС

Дмитро Кулеба раніше повідомляв, що на саміті Євросоюзу розглядатимуть п'ять важливих питань щодо України:

відкриття переговорів про членство в ЄС;

запуск фонду фінансової підтримки України;

затвердження суми фінансування європейського фонду миру, з якого фінансується зброя для України;

12-й пакет санкцій проти Росії;

Нагадаємо, 12 грудня ввечері Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування. Як повідомлялося, усього в уряді Дональда Туска буде дев’ятнадцять міністрів.