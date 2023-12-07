«Укрзалізниця» вигадала, як повернути фури, які застрягли на кордоні із Польщею (відео)

Наразі польські митники проводять огляд тестового контейнерного поїзда, який навантажений 23 фурами

Фури, які заблоковані на кордоні через страйк польських перевізників, доправлятимуть в Україну контейнерними поїздами.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов.

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З його слів, наразі польські митники проводять огляд тестового контейнерного поїзда, який навантажений 23 фурами. Триває процес узгодження габаритів вантажів і наявності у вантажівках пального.

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Також Ткачов підтвердив правдивість відео, яке нині поширюють у соцмережах. На ньому залізницею перевозять українські вантажівки.

«Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами», – сказав Валерій Ткачов.

Наразі «Укрзалізниця» чекає на результати роботи тестового контейнерного поїзда. Якщо ця ідея спрацює – фури почнуть масово переправляти поїздом.

Зі слів заступника директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці», оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу «Ліски».

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Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як повідомлялося, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ.