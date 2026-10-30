NYT: Трамп розвертає політику США та допомагає Путіну у війні проти України

Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року

Сполучені Штати більше не залишаються нейтральними чи проукраїнськими, а фактично стають на бік Росії

Угода про постачання дизельного пального між США та Росією, а також обмеження передачі розвідувальних даних Україні свідчать про корінну зміну американського порядку денного. Про йдеться у The New York Times, передає «Главком».

У матеріалі зазначається, що якщо план Володимира Путіна полягає в тому, щоб змусити Україну капітулювати від голоду цієї зими, то Дональд Трамп фактично допомагає йому в цьому.

Під час попередніх переговорів із російським диктатором Трамп не приховував прихильності, проте підписання угоди 9 жовтня стало переломним моментом. Документ звільняє Росію від частини санкцій, які сам Трамп затвердив лише кількома тижнями раніше, що сигналізує про відмову Вашингтона від обмежень проти російського нафтового сектору.

Окрім цього, останніми тижнями США періодично призупиняли обмін розвідданими з Україною та сповільнювали доступ Сил оборони до військової системи супутникового зв'язку Starshield.

Ситуація вийшла на якісно новий рівень: якщо раніше спостерігалося розмивання чи послаблення підтримки, то тепер відбувається повний розворот політики США. З погляду Москви, Сполучені Штати більше не залишаються нейтральними чи проукраїнськими, а фактично стають на бік Росії та сприяють реалізації агресивних планів Кремля в Європі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

До слова, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.