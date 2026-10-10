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Трамп звинуватив Зеленського у небажанні закінчити війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп звинуватив Зеленського у небажанні закінчити війну
За словами Трампа, Зеленський «міг би завершити цю війну вже багато разів»
фото з відкритих джерел

За словами Трампа, президент України «хоче створити проблему для всього світу»

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні закінчувати війну. Американський лідер вважає, що президент України «хоче створити проблему для всього світу». Про це Трамп заявив 10 жовтня журналістам, інформує «Главком».

За словами Трампа, Зеленський «міг би завершити цю війну вже багато разів».

«Але він сам цього не хоче. Зеленський хоче створити проблеми для всього світу. Він хоче створити проблеми для наших фермерів, завдаючи ударів по російських НПЗ», – заявив американський президент.

Він також додав, що Україні «потрібен новий президент».

«Я пропоную Україні обзавестися новим президентом, який зможе укласти угоду», – сказав Трамп.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому. 

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться сьогодні, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.

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Теги: війна Володимир Зеленський переговори Вашингтон Дональд Трамп

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