Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Ракети для України є, але їх не віддають: чи вистачить Європі рішучості на зиму

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images

Один важіль працює, інший порожній

Четвер. Трамп називає відновлені удари по російських НПЗ ганьбою. Того ж четверга джерело CNN повідомляє: ракет до Patriot в Україні не лишилося, майже вся балістика останнього удару пройшла. Між цими двома повідомленнями немає причинного зв'язку. Є дещо показовіше: вони про два важелі.

Перший важіль український, і він працює. Пауза в ударах по НПЗ тривала три дні. Київ зупинився після слів Трампа про «енергетичне перемир'я», Москва за ці дні бити по українській енергетиці не перестала, і Зеленський оголосив, що зобов'язань більше не має. Вашингтон вимагає повернути паузу. Тобто відмовитися від єдиного інструмента, який реально змінює поведінку Кремля: у Росії через ці удари дефіцит пального, на світовому ринку дорожчає дизель, і Білий дім воліє пояснювати це українськими дронами, хоч дизель дорожчав через його ж війну з Іраном.

Другий важіль американський, і він порожній. Patriot – єдина система в українській ППО, яка збиває балістику, і ракети до неї роблять лише у США. CNN посилається на одне анонімне джерело, Повітряні сили після того удару звітували про чотири збиті балістичні ракети, тож «нуль» може означати «кілька». Але Зеленський у Брюсселі спростовувати не став. Він сказав, як є: дефіцит великий, більшість PAC-2 і PAC-3 давно йде на Близький Схід, «ми не є пріоритетом номер один». Ракети, які все ж доходять, ідуть через PURL, тобто Європа купує їх у США за свої гроші. Україна збирає їх по дві, п'ять, десять, скільки вдається домовитися.

Той, хто вимагає від України скласти її важіль, свій важіль тим часом не тримає. Можна читати це як тиск: прибрати в Києва цей інструмент, щоб не лишилося нічого, крім згоди на запропоновані умови. Можна читати простіше: Близький Схід з'їдає перехоплювачі швидше, ніж їх виробляють, а Україна в цій арифметиці стоїть позаду. Обидва читання сумісні, і для українських міст різниці між ними немає.

Змінилося інше: адресат прохання. Зеленський озвучив лідерам ЄС за зачиненими дверима мінімальну кількість ракет на зиму, з розрахунку одна ракета на одну ціль, без запасу. І публічно відповів на власне питання: чи вистачить у Європи PAC-2 і PAC-3, щоб Україна пройшла зиму. Так. Вистачить. Ракети на європейських складах є. Бракує готовності їх віддати, бо кожна передана Києву ракета – це ракета, яку Берлін чи Мадрид не зможуть швидко замінити, і від цієї арифметики союзники ухиляються всю війну.

Зиму ми проходимо не на американському рішенні, а на європейському. Воно ще не ухвалене.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа Україна США озброєння війна Patriot

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп атакує Зеленського: що відбувається у відносинах США та України
Трамп атакує Зеленського: що відбувається у відносинах США та України
Вчора, 11:15
Представники НАТО під час візиту обговорили військові пріоритети України
Що робили в Україні військові представники всіх 32 країн НАТО? Подробиці візиту
8 жовтня, 12:33
Влада намагається забезпечити пункти пропуску необхідними засобами захисту
Молдова готує захисні зони на кордоні з Україною
7 жовтня, 22:40
Безпілотні підрозділи Сухопутних військ вже тестують реактивні перехоплювачі
У складі Сухопутних військ ЗСУ створено Дронові сили: хто їх очолив
6 жовтня, 16:36
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 жовтня, 00:00
Під час третього етапу операції українські військові звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку
Білецький оголосив про завершення третього сезону операції «Вівальді»
28 вересня, 10:20
Під час атаки 23 вересня у Києві було пошкоджено один із дата-центрів
Сибіга назвав мету удару РФ по українських дата-центрах
23 вересня, 20:21
Зеленський і Трамп на полях саміту НАТО в Гаазі
Зеленський домовився із Трампом про зустріч у Нью-Йорку
20 вересня, 21:28
Ворог вдарив по людному місцю в центрі Одеси
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Ігор Петренко

Ракети для України є, але їх не віддають: чи вистачить Європі рішучості на зиму
Ракети для України є, але їх не віддають: чи вистачить Європі рішучості на зиму
Чому Трамп знову тисне на Зеленського
Чому Трамп знову тисне на Зеленського
Україна виклала свої мирні пропозиції. Хід за Росією
Україна виклала свої мирні пропозиції. Хід за Росією
США змінюють правила гри в Європі: як Україні стати потрібною Америці
США змінюють правила гри в Європі: як Україні стати потрібною Америці
Литва готова платити за базу НАТО. Чому Україні потрібні не обіцянки, а зобов’язання
Литва готова платити за базу НАТО. Чому Україні потрібні не обіцянки, а зобов’язання
Навіщо це Берліну: що стоїть за угодами Мерца з Україною
Навіщо це Берліну: що стоїть за угодами Мерца з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
88K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua