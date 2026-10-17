Ракети для України є, але їх не віддають: чи вистачить Європі рішучості на зиму

Один важіль працює, інший порожній

Четвер. Трамп називає відновлені удари по російських НПЗ ганьбою. Того ж четверга джерело CNN повідомляє: ракет до Patriot в Україні не лишилося, майже вся балістика останнього удару пройшла. Між цими двома повідомленнями немає причинного зв'язку. Є дещо показовіше: вони про два важелі.

Перший важіль український, і він працює. Пауза в ударах по НПЗ тривала три дні. Київ зупинився після слів Трампа про «енергетичне перемир'я», Москва за ці дні бити по українській енергетиці не перестала, і Зеленський оголосив, що зобов'язань більше не має. Вашингтон вимагає повернути паузу. Тобто відмовитися від єдиного інструмента, який реально змінює поведінку Кремля: у Росії через ці удари дефіцит пального, на світовому ринку дорожчає дизель, і Білий дім воліє пояснювати це українськими дронами, хоч дизель дорожчав через його ж війну з Іраном.

Другий важіль американський, і він порожній. Patriot – єдина система в українській ППО, яка збиває балістику, і ракети до неї роблять лише у США. CNN посилається на одне анонімне джерело, Повітряні сили після того удару звітували про чотири збиті балістичні ракети, тож «нуль» може означати «кілька». Але Зеленський у Брюсселі спростовувати не став. Він сказав, як є: дефіцит великий, більшість PAC-2 і PAC-3 давно йде на Близький Схід, «ми не є пріоритетом номер один». Ракети, які все ж доходять, ідуть через PURL, тобто Європа купує їх у США за свої гроші. Україна збирає їх по дві, п'ять, десять, скільки вдається домовитися.

Той, хто вимагає від України скласти її важіль, свій важіль тим часом не тримає. Можна читати це як тиск: прибрати в Києва цей інструмент, щоб не лишилося нічого, крім згоди на запропоновані умови. Можна читати простіше: Близький Схід з'їдає перехоплювачі швидше, ніж їх виробляють, а Україна в цій арифметиці стоїть позаду. Обидва читання сумісні, і для українських міст різниці між ними немає.

Змінилося інше: адресат прохання. Зеленський озвучив лідерам ЄС за зачиненими дверима мінімальну кількість ракет на зиму, з розрахунку одна ракета на одну ціль, без запасу. І публічно відповів на власне питання: чи вистачить у Європи PAC-2 і PAC-3, щоб Україна пройшла зиму. Так. Вистачить. Ракети на європейських складах є. Бракує готовності їх віддати, бо кожна передана Києву ракета – це ракета, яку Берлін чи Мадрид не зможуть швидко замінити, і від цієї арифметики союзники ухиляються всю війну.

Зиму ми проходимо не на американському рішенні, а на європейському. Воно ще не ухвалене.