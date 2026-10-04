«Насувається голод»: Німеччина закликала Росію зняти зернову блокаду

Вадефуль наголосив на необхідності для Європи та Глобального Півдня активніше порушувати питання зернової блокади

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль після переговорів у Ватикані закликав посилити міжнародний тиск на Росію, щоб домогтися припинення блокади українського експорту зерна через Чорне море. За словами дипломата, зерно може зіпсуватися, перш ніж дістанеться покупців. Про це пише «Главком» із посиланням на DPA.

Заяву Вадефуль зробив у п’ятницю, 2 жовтня, після окремих зустрічей із державним секретарем Святого престолу кардиналом П’єтро Пароліном та архієпископом Полом Річардом Галлагером, який відповідає за відносини Ватикану з державами. Питання зернової блокади міністр обговорив з обома. Європу та країни Глобального Півдня він закликав активніше порушувати це питання.

«Час спливає, на жаль, насувається голод», – наголосив глава німецької дипломатії.

За повідомленням DPA, представник Ватикану Галлагер підтримав ініціативу припинити зернову блокаду й пообіцяв порушувати це питання в розмовах із російською стороною.

Не перша заява Берліна

Тему зерна Вадефуль порушував і 26 вересня в Нью-Йорку під час розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вона тривала близько 20 хвилин і стала першою двосторонньою зустріччю очільників зовнішньополітичних відомств двох країн від початку повномасштабної війни.

Згодом в інтерв’ю ZDF німецький міністр розповів, що другою темою було постачання зерна. За його словами, його потрібно забезпечити і для України, і для Росії, оскільки від нього залежать країни Глобального Півдня. Єгипет, зокрема, отримує третину зернових з України, тож без цих постачань там може настати голод.

Раніше Вадефуль пропонував почати з припинення вогню в Чорному морі, щоб зерно встигли вивезти, доки воно не зіпсувалося. Водночас він зауважив, що наразі не бачить готовності Росії до переговорів.

Нова дипломатична спроба

Туреччина й ООН готують новий раунд переговорів між Україною та Росією щодо перемир’я в Чорному морі. Посередниками можуть стати представники швейцарського «Центру гуманітарного діалогу». Серед можливих положень домовленості – безпечне комерційне судноплавство та взаємна відмова від ударів по портах і енергетичній інфраструктурі.

Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці. У серпні ф’ючерси на неї піднялися до трирічного максимуму.

Нагадаємо, 23 вересня «Главком» повідомляв, що президент Володимир Зеленський запропонував Росії переговори щодо ситуації в Чорному морі.