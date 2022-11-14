США анонсували санкції проти компаній, які допомагають РФ купувати зброю

Нові санкції США стосуватимуться 14 фізичних і 28 юридичних осіб

Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для Росії, яка веде війну в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Reuters.

Відомо, що санкції стосуватимуться 14 фізичних і 28 юридичних осіб, у тому числі фінансових посередників. Оголошення санкцій заплановано на вечір понеділка.

«Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям Росії та відмовити їй у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль», – сказала Єллен.

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Проте міністерка відмовилася надати подробиці щодо того, на які саме технології будуть спрямовані санкції з метою припинення російських закупівель.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.

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