ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у Газі: реакція Ізраїлю

За словами міністра оборони Ізраїлю, держава Ізраїль має «моральне зобов’язання продовжувати боротьбу, доки загроза ХАМАСу не буде усунена»

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу скасував заплановану поїздку ізраїльської делегації до США після рішення ООН

У відповідь на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про припинення вогню у Газі, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль не припинить наступ на ХАМАС. Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

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«Рішення Ради Безпеки не має для нас оперативного значення, і в будь-якому випадку ми продовжуватимемо прислухатися до наших дружніх стосунків і завжди робитимемо те, що є правильним для безпеки Ізраїлю», – зауважив Галант.

За його словами, держава Ізраїль має «моральне зобов’язання продовжувати боротьбу, доки її бойовики не будуть повернуті й загроза ХАМАСу не буде усунена».

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Зокрема міністр оборони зазначив, що відносини між Ізраїлем і Сполученими Штатами є «якорем у безпеці та зовнішніх відносинах Ізраїлю». Галант також підкреслив необхідність візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до США та проведення прямого діалогу з президентом Байденом та високопосадовцями адміністрації.

Проте згодом з'явилася інформація, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу скасував заплановану поїздку ізраїльської делегації до Вашингтона після рішення Ради Безпеки ООН.

Як пише CNN, американські офіційні особи заявили, що вони були спантеличені рішенням Нетаньяху відкликати делегацію. У Білому домі цей крок був розцінений як надмірна реакція, яка, швидше за все, відображає внутрішньополітичні проблеми самого Нетаньяху.

Нагадаємо, 25 березня Рада Безпеки ООН проголосувала за резолюцію про негайне припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАСу в Газі, а також звільнення всіх заручників.

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Раніше Нетаньягу анонсував військову операцію ЦАХАЛу в Рафаху. Прем'єр наголосив, що «жодний міжнародний тиск не зупинить» країну у досягненні всіх цілей війни

Стало відомо, що Ізраїль погодився на пропозицію США щодо обміну полоненими та заручниками. Відповідно до неї, може бути звільнено близько 700 палестинських ув'язнених.