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Рейтинг уряду Японії впав до рекордно низького рівня – Kyodo

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Рейтинг уряду Японії впав до рекордно низького рівня – Kyodo
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розчарував японців
фото із відкритих джерел

Kyodo: Японці перестали надто підтримувати свій уряд через низку гучних корупційних скандалів

Рівень підтримки уряду Фуміо Кісіди серед японських громадян опустився до рекордно низького рівня 20,1%. Про це пише  Kyodo.

Як повідомляє агентство, з моменту попереднього дослідження, проведеного в грудні минулого року, цей показник втратив 4,4%. Негативне ставлення до діяльності кабінету міністрів висловили 64,4% опитаних, що на 5,5% більше, ніж у грудні 2023 року.

Рівень схвалення діяльності правлячої Ліберально-Демократичної партії (ЛДП) також опустився на 1,5% до 24%, що стало найнижчим показником із грудня 2012 року, коли ЛДП за підсумками виборів відібрала більшість у парламенті у демократів.

За даними Kyodo, основною причиною падіння рейтингу уряду та ЛДП став великий скандал у партії, пов'язаний із махінаціями під час складання звітності про політичні пожертвування. Видання уточнює, що понад 77% респондентів вважають, що керівники внутрішньопартійних фракцій мають зазнати суворого покарання за ці порушення.

Опитування проводилося 9 та 10 березня за стаціонарними та мобільними телефонами методом випадкової вибірки. Кількість учасників становила близько 1 тис. осіб.

Нагадаємо, керівник ключової політичної ради правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії Коїті Хагіуда та голова фракції ЛДП у кабінеті міністрів Хіросіге Секо подали у відставку через гучний скандал, пов'язаний із порушенням фінансової звітності в партії. Посаду також втратив голова партійного комітету із взаємодії з парламентом Цуєсі Такагі.

Фракції ЛДП встановлюють для своїх членів квоту зі збору коштів, які вони одержують шляхом продажу квитків на прийоми та вечори. За даними агентства, низка політиків перевиконують норму і різниця між реально зібраною сумою та встановленою квотою не фіксувалася документально та поверталася політикам у вигляді «відкатів».

В одержанні грошей підозрюються десятки чиновників. Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда планує звільнити міністра економіки, міністра внутрішніх справ та міністра сільського господарства.

Раніше стало відомо, що Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Про це йдеться на сайті уряду Японії.

Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.

Крім того, Японія введе санкції проти сина колишнього губернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік з-під домашнього арешту в Італії.

Читайте також: Посол Сергій Корсунський: Японці стали на наш бік, коли побачили, що росіяни брешуть



Теги: росіяни скандал посол партії санкції Японія міністр

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