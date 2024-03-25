У Раді зареєстровано законопроєкт про регулювання Telegram

Аргументом для запровадження регулювання вказується і те, що Telegram «може бути пов’язаний з державою-агресором»

Депутати переконані, що Telegram, який 72% українців використовують для отримання інформації, має регулюватися державою

Сьогодні, 25 березня, у Раді зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу Telegram в Україні.

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Документ щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація внесли народні депутати від різних фракцій. Зокрема, Микола Княжицький, Ростислав Павленко, Михайло Бондар, Іванна Клімпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Софія Федина від «Європейської солідарності», Микита Потураєв, Людмила Марченко від «Слуги народу», Ярослав Юрчишин, Наталія Піпа від «Голосу» та Ірина Констанкевич від фракції «За майбутнє».

У пояснювальній записці йдеться, що запропоноване Законом «Про медіа» регулювання «залишилось не повним», що проявилось «у неможливості ефективного реагування» з боку держави на ряд проблем в інформаційній сфері. «В умовах повномасштабної агресії проти України ці проблеми створюють очевидні загрози національній безпеці. Даний законопроект покликаний надати державним органам відповідний інструментарій», – зазначили автори документу.

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Наголошується, що платформи спільного доступу до інформації не мають спеціального регулювання, їх провайдери не віднесені до суб’єктів у сфері медіа та не мають жодних обов’язків щодо захисту персональних даних, блокування незаконного контенту, системи комунікації з власниками сторінок/каналів щодо поширення ними недостовірної інформації.

Автори законопроєкту навели результати дослідження «Українські медіа, ставлення та довіра у 2023 році» аналітичної компанії InMind, проведеного на замовлення Internews Ukraine. Згідно з ними, Telegram перевищує YouTube (як найбільш популярну платформу доступу до відео) в 4,5 рази – 72% проти 16% відповідно.

«Очевидно, що платформа, яка використовується 72% українців для отримання інформації, повинна мати регулювання не менше ніж інші джерела масової інформації із значно меншим охопленням», – переконані депутати.

Додатковим аргументом для запровадження регулювання вказується те, що платформа Telegram «може бути пов’язана з державою-агресором, про що відкрито заявлялось і президентом російської федерації, російським регулятором Інтернету Роскомнадзором та іншими офіційними особам».

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«Метою законопроекту є створення ефективного законодавства, яке б дозволяло забезпечити реалізацію прав на свободу вираження поглядів, і одночасно захищало національні інтереси України та права користувачів медіасервісів», – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, народний депутат Микола Княжицький («Європейська солідарність») анонсував 21 березня законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ. За його словами, за два роки війни саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини. Депутат додав, що соцмережа «має російське походження, співпрацює з кремлівською владою, і яку хвалить за конструктивну співпрацю особисто Путін».

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.