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Ізраїль погодився на умови обміну полоненими і чекає відповіді ХАМАСу – CNN

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль погодився на умови обміну полоненими і чекає відповіді ХАМАСу – CNN
Очікується, що угода, якщо вона відбудеться, матиме кілька етапів
фото з відкритих джерел

За словами ізраїльського чиновника, Ізраїль готовий піти на значні компроміси, щоб повернути викрадених людей додому

Ізраїль погодився на пропозицію США щодо обміну полоненими та заручниками. Відповідно до неї, може бути звільнено близько 700 палестинських ув'язнених. Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

Ізраїль погодився на пропозицію директора ЦРУ Білла Бернса. Бернс був у Катарі, де ХАМАС та Ізраїль ведуть переговори через посередників. Нині Ізраїль чекає відповіді ХАМАСу.

Дипломатичне джерело, проінформоване про ситуацію, підтвердило CNN точність інформації. Однак зазначається, що залишаються невирішеними питання надходження допомоги та «перебазування ізраїльських військ» у Секторі Гази.

Остання пропозиція ХАМАСу полягала у звільнення від 700 до 1000 палестинських в'язнів. Тоді Ізраїль назвав ці вимоги «смішними» та «абсурдними».

За словами чиновника, зараз Ізраїль готовий піти на «значні компроміси, щоб повернути викрадених людей додому».

Очікується, що угода, якщо вона відбудеться, матиме кілька етапів. На першому етапі ХАМАС запропонував звільнити заручників, серед яких є жінки, в тому числі ізраїльські солдати, літні, хворі та поранені. 

Загалом може бути звільнено близько 700 палестинських ув'язнених, серед яких 100 відбувають довічне ув'язнення за вбивства громадян Ізраїлю, в обмін на звільнення 40 ізраїльських заручників.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю затримала близько 650 підозрюваних у тероризмі, в тому числі 358 членів ХАМАС та «Ісламського джихаду», під час операції в лікарні «Аш-Шифа» в секторі Газа. 

Як повідомлялося, 70% населення на півночі Гази стикається з критичним рівнем голоду, а 27 дітей і 3 дорослих померли від недоїдання, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази та Інтегрованої класифікації продовольчої безпеки.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія оборони Ізраїлю не відмовиться від плану штурмувати місто Рафах, що на кордоні сектора Гази з Єгиптом.

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Теги: Ізраїль армія обмін полоненими Сектор Гази ХАМАС переговори

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