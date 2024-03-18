КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря – ЗМІ

Північна Корея запустила щонайменше дві балістичні ракети

18 березня Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет у напрямку Японського моря. Про це повідомляє Yonhap.

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Це другий за рік запуск балістичної ракети КНДР після першого пуску твердопаливної балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголівкою, 14 січня.

Міністерство оборони Японії повідомило, що Північна Корея запустила щонайменше дві балістичні ракети сьогодні вранці. Перше оголошення про запуск надійшло о 07:46, а вже за 30 хвилин - наступне.

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Повідомляється, що обидва снаряди впали в Японське море вже за кілька хвилин після їх запуску, причому зброя подолала приблизно 350 кілометрів. Наразі немає повідомлень про пошкодження кораблів чи літаків. Міністерство оборони продовжує стежити за ситуацією.

«Ця серія дій Північної Кореї загрожує миру та безпеці нашого регіону та міжнародної спільноти, і з ними не можна миритися», – сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Раніше південнокорейські та американські військові провели спільні авіаційні навчання з відпрацюванням бойових стрільб по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї.

Як повідомлялося, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин проінспектував польову підготовку військ на великій військовій базі в західному регіоні країни та вкотре закликав підвищити готовність до війни.

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Нагадаємо, на початку лютого Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морські сили країни для «посилення підготовки до війни» й захисту морського суверенітету.

Заява була зроблена під час того, як Північна Корея нагнітає напруженість на Корейському півострові з початку цього року.