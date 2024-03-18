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Нетаньягу анонсував військову операцію ЦАХАЛу в Рафаху

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нетаньягу анонсував військову операцію ЦАХАЛу в Рафаху
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не уточнив, чи він мав на увазі, що операція триватиме «тижнями» чи почнеться «через тижні»
фото з відкритих джерел

Прем'єр наголосив, що «жодний міжнародний тиск не зупинить» країну у досягненні всіх цілей війни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія оборони Ізраїлю не відмовиться від плану штурмувати місто Рафах, що на кордоні сектора Гази з Єгиптом. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Ми будемо діяти в Рафасі. Це займе кілька тижнів, і це станеться», – сказав Нетаньягу.

При цьому глава ізраїльського уряду не уточнив, чи він мав на увазі, що операція триватиме «тижнями» чи почнеться «через тижні».

За його словами, це допоможе повернути заручників та прискорить мирні перемовини. Також Нетаньягу висловив невдоволення спробами деяких країн зупинити війну до досягнення всіх поставлених Ізраїлем цілей.

«Вони роблять це, висуваючи помилкові звинувачення проти армії, уряду та прем'єр-міністра Ізраїлю», – зазначив він.

Прем'єр наголосив, що «жодний міжнародний тиск не зупинить» країну у досягненні всіх цілей війни: ліквідацію ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб Газа перестала становити загрозу для Ізраїлю.

«Для цього ми також будемо працювати в Рафаху. Це єдиний спосіб знищити решту угрупування ХАМАС, це єдиний спосіб усунути військовий тиск, необхідний для звільнення всіх наших заручників. З цією метою ми затверджуємо військовий план операції в Рафаху, включаючи кроки з евакуації цивільного населення з районів бойових дій. Це необхідний крок напередодні військових дій», – сказав Нетаньягу.

В цьому місті зараз перебувають понад мільйон мешканців анклаву, більша частина з них – біженці, що залишили свої домівки в північній та центральній Газі під час операції Ізраїлю у відповідь на атаку палестинських терористів ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Союзники Ізраїлю тиснуть на Нетаньяху, щоб Ізраїль не атакував Рафах, бо побоюються великої кількості жертв.

Пізніше, після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Єрусалимі, додає Reuters, Нетаньяху заявив, що Ізраїль не залишить цивільних у пастці в Рафасі, коли війська почнуть штурм.

Раніше армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектору Гази. 

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Теги: міністр Ізраїль армія ХАМАС населення біженці звільнення штурм

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