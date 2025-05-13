Рада підтримала законопроєкт про застосування санкцій проти «тіньового флоту» РФ

Наразі законодавство України не може санкціонувати судна і літаки

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №13020 про застосування санкцій до суден та літаків, які працюють на Російську Федерацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

За документ проголосували 269 народних обранців. Він передбачає накладання санкцій не лише на фізичних та юридичних осіб, а й безпосередньо на конкретні судна та літаки.

Крім того, Служба безпека і розвідка зможуть виявляти й фіксувати використання цих суден у діяльності проти України. Це дасть змогу обмежити можливості Москви продовжувати агресію через збагачення на «тіньових» перевезеннях.

«Тіньовий флот» – це група танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, накладених на країни або компанії, що займаються експортом нафти та нафтопродуктів. Ці судна належать анонімним структурам, зареєстрованим у країнах типу Панами, Ліберії, Мальти, Маршаллових островів та Габону.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти щонайменше 100 суден, звинувачених у перевезенні російської нафти, враховуючи міжнародні санкції. З початку 2024 року танкери перевезли понад 18 млрд фунтів стерлінгів російської нафти, всупереч обмеженням, запровадженим проти Москви після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Як повідомлялося, Служба безпеки затримала та арештувала іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів України. Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу «тіньового» флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.

Раніше уряд Німеччини прийняв рішення вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить до «тіньового флоту» і використовується для обходу санкцій Росії з метою продажу нафти по всьому світу.

До слова, європейські лідери збираються дочекатися ймовірної ​​зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти РФ.