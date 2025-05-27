Був курорт, а тепер режимний об’єкт. Як Росія перетворює Крим на мілітаризовану закриту територію

Валун на мисі Алчак, на якому написали букви «Z» і «V» – символи повномасштабної агресії Росії проти України. Окупований Крим

На Кримському півострові діє високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки

Колишній курорт, з його прекрасними пляжами, природою і краєвидами, Росія перетворює на територію, що перебуває під посиленим контролем силовиків і військових. Крим, особливо після початку повномасштабної війни, дедалі більше стає схожим на одну велику військову базу. Як живеться в таких умовах цивільним?

Інформацію про це зібрав проєкт Радіо Свобода – «Крим.Реалії».

На Кримському півострові офіційно не оголошували воєнний стан, як на материковій частині України. Росія не визнає свого повномасштабного вторгнення в Україну війною. Але фактично життя на півострові давно організовано, як у воєнний час. У регіонах військові укріплюють свої позиції, а цивільних дедалі більше залучають для їх обслуговування.

Підрозділ «БАРС-Крим» проводить навчання в окупованому Росією Криму. 12 лютого 2025 року фото: t.me/Aksenov82

«Трудогодини» для російської армії

До підтримки повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Криму спонукають працівників підприємств, студентів, учнів і навіть відпочивальників.

У сакському санаторії «Північне сяйво» («Северное сияние») постояльців залучають до плетіння сіток для російських військових, які беруть участь у війні з Україною. Сітки плетуть зокрема для угруповання військ на Херсонському напрямку.

«Всі із задоволенням плетуть сітки – і дорослі, і діти. За кожен заїзд ми одну-дві сітки передаємо нашим бійцям. Усе (Не)воєнний час Криму. Як російська армія для перемоги», – розповідає директор санаторію Олег Кірейшин.

Представники сакського санаторію «Північне сяйво» та кримські активісти російського «Народного фронту» передають маскувальні сітки російським військовим під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, травень 2025 року фото: t.me/nf_simferopol

До волонтерства на потреби російських військових також примушують у Криму студентів, повідомляє український Центр національного спротиву.

За його інформацією, всі російські виші Криму отримали розпорядження, відповідно до яких студентам нав'язують обов'язкові «трудогодини», без яких неможливо закрити сесію або завершити навчання.

«Замість навчання – примусова «робота»: виготовлення маскувальних сіток, окопних свічок і закруток для окупантів», – йдеться у повідомленні.

Навчальні заклади Криму публічно не повідомляють про такі акції.

А в Джанкої студентів місцевого професійного технікуму залучають до роботи на складах російської армії, заявляють у громадському русі «Жовта Стрічка» Ілюстраційне фото

«Викладачі Джанкойського професійного технікуму пропонували студентам неофіційний профільний «підробіток», який у результаті виявлявся роботою на складах Збройних сил РФ. Наскільки ми розуміємо, ця практика триває вже понад рік. Надії, що окупаційна адміністрація вживе якихось заходів, мало. Тому закликаємо батьків студентів бути дуже уважними», – йдеться у повідомленні.

У «Жовтій Cтрічці» закликають кримчан, чиї діти навчаються на технічних спеціальностях, звернути увагу на ризик, що їх «можуть долучати до робіт на військових об'єктах, обіцяючи хороші оцінки або великі гроші».

У Джанкойському професійному технікумі публічно не повідомляють про таку практику. У цьому навчальному закладі активно проводять ідеологічні заняття зі студентами – «Розмови про важливе» та «патріотичні акції».

Повістки на будівництві та озброєні люди на дорогах

У Криму на будівництві співробітники Військового слідчого управління, органи МВС та представники військових комісаріатів проводять рейди щодо виявлення нелегальних мігрантів. За даними підконтрольних Росії кримських ЗМІ, серед документів, які вимагають пред'явити громадянам РФ, – військовий квиток. Якщо його не виявляється, видають повістки до військкомату, вимагаючи прийти туди з пакетом документів для проходження медкомісії.

На Кримському півострові діє високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки. Для реагування на загрози місцеві силовики посилили контроль за пересуванням транспортних засобів у Криму та перевірку транспорту.

Навчання підрозділу «БАРС-Крим» на території Кримського півострова під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 12 лютого 2025 року фото: t.me/Aksenov82

Поліцейські патрулі також посилені для охорони громадського порядку на вулицях, у місцях проведення публічних і масових заходів, а також об'єктів критичної важливості, органів влади та освітніх установ.

Крім того, у Криму стали регулярними військові навчання місцевих підрозділів «БАРС-Крим». Вони навчаються протидіяти диверсантам та Збройним силам України. У межах навчань озброєні люди разом із силовиками блокують населені пункти та відключають мобільний зв'язок.

Учасники підрозділу «БАРС-Крим» під час навчань у Криму блокують рух громадського транспорту, 25 січня 2025 року фото: t.me/Aksenov82

Жителям і гостям Криму місцева окупаційна російська влада рекомендує «ставитися до того, що відбувається, з розумінням».

У різних регіонах і місцях Криму можна побачити вогневі точки російської армії. Раніше їх помітили на пляжах у курортних регіонах півострова, а тепер – по обидва боки траси «Таврида» на ділянці між Сімферополем і Бахчисараєм біля села Тополі.



На федеральні кошти у Криму також споруджують фортифікаційні споруди для укріплення російської армії в разі заходу туди Збройних сил України.

Усе це відбувається на Кримському півострові на тлі публічних запевнянь підконтрольної Москві місцевої влади про те, що Криму «військові загрози не страшні».

Російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) заявляє, що «безпосередньо доповідає» президенту Росії Володимиру Путіну про ситуацію з безпекою на півострові та заходи щодо її забезпечення. Перевірити достовірність цих заяв наразі неможливо.

Військовий транспорт потрапляє у ДТП

А ось реалії на Кримському півострові говорять про те, що кримчанам скоріше загрожують не Збройні сили України, а посилена присутність російської армії.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Криму почастішали повідомлення про ДТП за участю військових автомобілів.

У квітні повідомлялося про таку аварію на трасі Сімферополь-Ялта. У районі села Добре Сімферопольського району військова вантажівка РФ не розминулася із цивільними автомобілями. Російські пабліки показували перевернуті цивільні автомобілі та повідомляли про загиблих і поранених.

Військова техніка Росії у Керчі фото: ua.krymr.com

У травні у російських пабліках з'явилася інформація, що біля автовокзалу у Керчі військова вантажівка «Урал» розчавила цивільний автомобіль. Очевидці заявляли про постраждалих.

П'ятеро людей загинули під час аварії на трасі Красноперекопськ-Сімферополь через лобове зіткнення військового КАМАЗа з цивільним автомобілем у 2023 році.

Скільки таких інцидентів сталося з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, достеменно невідомо. У зведення російських силовиків такі випадки зазвичай не потрапляють.

Вікторія Веселова