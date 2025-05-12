Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч

The Times описує виступ Путіна перед пресою як «чергову добре знайому вимогу капітуляції з боку України»

Єдиним шляхом до миру, на думку Моски, є поступки зі сторони Києва

Президент Росії Володимир Путін прагн лише капітуляції України, США заключили з Китаєм торговельну угоду, а Польщі знайшли винуватих у підпалі торгового центру. «Главком» зібрав головні події ночі проти 12 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Путін прагне капітуляції України

Кремль із завидною регулярністю повторює свої вимоги, лише час від часу змінюючи формулювання, але без жодних змін у суті: єдиним шляхом до миру Москва вважає повну поступку України. Про це у своїй статті пише міжнародний оглядач The Times Марк Беннеттс, повідомляє «Главком».

Журналіст нагадав, що президент США Дональд Трамп нещодавно зізнався – його тривожить нездатність досягти миру в Україні, і ця проблема не дає йому спокою вночі.

Однак, як зауважує Беннеттс, відповідь Володимира Путіна на пропозиції європейських країн про негайне 30-денне перемир’я свідчить: Трампу, ймовірно, доведеться готуватись до нових безсонних ночей. Автор описує нічний виступ Путіна перед пресою як «чергову добре знайому вимогу капітуляції з боку України».

Ізраїль думає відмовитися від допомоги США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху припустив, що країна, ймовірно, змушена буде відмовитися від американської безпекової допомоги. Про це повідомляє NBC News, передає «Главком».

Під час засідання парламентського комітету із закордонних справ і оборони Нетаньяху порівняв нинішнє рішення з аналогічним кроком 1990-х років, коли Ізраїль відмовився від невійськової допомоги Сполучених Штатів.

«Я тоді заявив, що цей крок разом із нашою економічною політикою сприятиме розвитку Ізраїлю. І ви бачите, де ми сьогодні», – наводить слова прем’єра видання.

У США подешевшають ліки

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір підписати указ, який передбачає значне зниження цін на рецептурні лікарські засоби. За його словами, це дозволить країні заощадити трильйони доларів. Про це американський лідер повідомив у публікації на платформі Truth Social та зазначив, що підписання документа заплановано на понеділок, 12 травня, передає «Главком».

Трамп прогнозує, що вартість ліків у США може знизитися на 30-80%. Водночас він припустив, що ціни на медпрепарати можуть зрости в інших країнах, аби встановити баланс і забезпечити справедливе ставлення до американських споживачів.

Глава Білого дому наголосив, що прагне досягти того, щоб Сполучені Штати платили за ліки не більше, ніж будь-яка інша країна з найнижчими цінами у світі.

Угода США та Китаю

Сполучені Штати та Китай досягли торговельної угоди після двох днів інтенсивних переговорів, що відбулися в Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Білого дому.

Деталі домовленостей буде оприлюднено вранці під час спеціального брифінгу. Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що сторони змогли досягти істотного прогресу у важливому діалозі щодо торгівлі.

«Ми вдячні швейцарській стороні за чудові умови для переговорів. Це суттєво сприяло продуктивності», – сказав Бессент.

Росія підпалила ТЦ у Варшаві

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі «Маривільська» у Варшаві минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника польського уряду.

Нагадаємо, інцидент стався 12 травня 2024 року. За словами Туска, причиною загоряння став навмисний підпал, організований за вказівкою російських спецслужб.

«Ми маємо підтверджену інформацію: пожежу в ТЦ «Маривільська» у Варшаві було влаштовано умисно, за прямим замовленням російських спецслужб», – підкреслив глава уряду.