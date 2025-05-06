Стало відомо, як Росія змогла вкрасти у Казахстану 40 бортів Ту-95МС

У 1992 році Росія провела операцію, завдяки якій поповнила свій флот у 1,5 раза

У 1992 році Росія реалізувала маловідому, але масштабну операцію, під час якої незаконно заволоділа близько 40 стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, які належали Казахстану. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express, росіяни використали заплутану схему з підміною літаків і слабкий контроль новоствореної казахстанської влади над авіаційними частинами.

Після розпаду СРСР Росія не могла будувати нові Ту-95МС – у лютому 1992 року їх виробництво на Куйбишевському авіазаводі було остаточно зупинене. На той час у розпорядженні російських ВПС було лише 22–27 таких літаків.

Натомість Казахстан отримав найбільшу кількість цих бомбардувальників – 40 одиниць, з яких 27 були у версії МС-16 (із зовнішньою підвіскою ракет), а 13 – у варіанті МС-6 (ракети лише у внутрішньому відсіку). Всі вони належали 79-й важкій бомбардувальній авіаційній дивізії на базі «Семипалатинськ-2», нині занедбаній.

Користуючись нерішучістю та недостатньою обізнаністю нової казахстанської влади, Росія провела операцію, завдяки якій поповнила свій флот у 1,5 раза. Вирішальним фактором стала інерція радянської системи бойової підготовки, яка дозволяла регулярні перельоти між авіабазами в Казахстані та Росії.

Існують дві ймовірні версії викрадення. За першою, росіяни підмінили новітні Ту-95МС на застарілі Ту-95К, користуючись лояльністю частини казахських пілотів. За другою – літаки просто залишалися на російській території після планових перельотів, а назад їх не повертали.

Станом на лютий-березень 1992 року Росія, за власними джерелами, встигла заволодіти 16-18 літаками. Але коли і як були вивезені решта 22-24 борти, досі невідомо. Також лишається неясним, чи Казахстан отримав у підміну старі Ту-95К або Ту-95К-22, і як саме він ними розпорядився.

Ця історія є черговим свідченням того, як Росія змогла безкарно реалізувати військову оборудку міжнародного масштабу.

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