Орбан назвав кількість угорців, які «проти вступу України до ЄС»

Орбан заявив про «більшість» проти вступу України в ЄС, посилаючись на референдум «Вокс 2025»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Брюсселі, що прибув на саміт ЄС із «результатами» від угорського народу, який, за його словами, рішуче виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hungary Today.

За словами Орбана, у референдумі взяли участь 2 284 732 особи, з яких 2 168 431 висловилися проти вступу України.

«Мій голос став сильнішим і більш мужнім, і я скажу на переговорах від імені понад двох мільйонів угорців, що Угорщина не підтримує вступ України до Європейського Союзу», – наголосив він.

На запитання, чи можливо обійти Угорщину на саміті ЄС у питанні членства України, Орбан був категоричний. Він підкреслив, що для відкриття кожного кластера переговорів потрібне одноголосне рішення всіх країн-членів. «Це не так, тому цього не станеться. Сьогодні не може статися нічого, що матиме юридичні наслідки для членства України в ЄС», – сказав прем'єр-міністр.Він додав: «Можна робити заяви, можна проводити дискусії, але Європейський Союз не матиме спільної позиції, бо Угорщина її не підтримує». Орбан також зазначив, що «з членством України в ЄС війна також буде інтегрована в Європейський Союз, що становить загрозу. Ми не хочемо бути в спільноті з країною, яка перебуває у стані війни».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

Напередодні саміту ЄС Орбан підкреслив: через війну Угорщина не готова підтримати євроінтеграційні прагнення України.