Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан назвав кількість угорців, які «проти вступу України до ЄС»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Орбан назвав кількість угорців, які «проти вступу України до ЄС»
На запитання, чи можливо обійти Угорщину на саміті ЄС у питанні членства України, Орбан був категоричний
фото з відкритих джерел

Орбан заявив про «більшість» проти вступу України в ЄС, посилаючись на референдум «Вокс 2025»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Брюсселі, що прибув на саміт ЄС із «результатами» від угорського народу, який, за його словами, рішуче виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hungary Today.

За словами Орбана, у референдумі взяли участь 2 284 732 особи, з яких 2 168 431 висловилися проти вступу України.

«Мій голос став сильнішим і більш мужнім, і я скажу на переговорах від імені понад двох мільйонів угорців, що Угорщина не підтримує вступ України до Європейського Союзу», – наголосив він. 

На запитання, чи можливо обійти Угорщину на саміті ЄС у питанні членства України, Орбан був категоричний. Він підкреслив, що для відкриття кожного кластера переговорів потрібне одноголосне рішення всіх країн-членів. «Це не так, тому цього не станеться. Сьогодні не може статися нічого, що матиме юридичні наслідки для членства України в ЄС», – сказав прем'єр-міністр.Він додав: «Можна робити заяви, можна проводити дискусії, але Європейський Союз не матиме спільної позиції, бо Угорщина її не підтримує». Орбан також зазначив, що «з членством України в ЄС війна також буде інтегрована в Європейський Союз, що становить загрозу. Ми не хочемо бути в спільноті з країною, яка перебуває у стані війни».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на «Радіо Свободу».

Напередодні саміту ЄС Орбан підкреслив: через війну Угорщина не готова підтримати євроінтеграційні прагнення України.

Читайте також:

Теги: Європейський союз Україна Угорщина Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили ППО збивають безпілотники вночі
Правда про новітні дрони і ракети недоімперії
27 травня, 18:28
Додаток до газети – ювілейний випуск на честь 100-річчя з дня народження Тараса Шевченка
Митники вилучили раритетний додаток до газети і листівку з Шевченком (фото)
27 травня, 12:16
Ердоган після перемовин у Стамбулі зробив заяву про зустріч Путіна та Зеленського
Ердоган після перемовин у Стамбулі зробив заяву про зустріч Путіна та Зеленського
2 червня, 18:14
Пускова установка для російської ракети «Іскандер»
Стало відомо, чим РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ
1 червня, 16:06
Головні новини ночі проти 5 червня
Обстріл Харкова: головне за ніч
5 червня, 05:50
Ядерний комплекс «Піонер» в Музеї ВПС України у Вінниці
Україна може створити ядерну зброю в союзі з європейськими державами – Горбулін
19 червня, 12:45
Китайська сторона послідовно стверджує, що дотримується нейтралітету у війні
Китай звинуватив НАТО у наклепі щодо постачання зброї до Росії
Сьогодні, 17:32
Дрони, які використали для спецоперації «Павутина»
В операції «Павутина» СБУ застосовувала спеціальні дрони власної розробки: деталі
11 червня, 12:37
Триває 1212-й день повномасштабної війни
Три можливі сценарії завершення війни в Україні: версія німецької Die Welt
19 червня, 15:17

Політика

Орбан назвав кількість угорців, які «проти вступу України до ЄС»
Орбан назвав кількість угорців, які «проти вступу України до ЄС»
Прем’єр Канади прокоментував перспективу членства в ЄС
Прем’єр Канади прокоментував перспективу членства в ЄС
Китай звинуватив НАТО у наклепі щодо постачання зброї до Росії
Китай звинуватив НАТО у наклепі щодо постачання зброї до Росії
Росія намагається здійснити розкол Молдови перед самітом з ЄС – розвідка
Росія намагається здійснити розкол Молдови перед самітом з ЄС – розвідка
Парламент Польщі скасував заборону на протипіхотні міни
Парламент Польщі скасував заборону на протипіхотні міни
Хаменеї заявив про «перемогу» над Ізраїлем та США
Хаменеї заявив про «перемогу» над Ізраїлем та США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
192K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
17K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
11K
Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9152
Посол України в Польщі пояснив, чому Варшава досі не передала обіцяні МіГ-29

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua