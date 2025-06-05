Обстріл Харкова: головне за ніч

У Харкові кількість постраждалих зросла до 17

Росія вдарила по Харкову, Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн, Сполучені Штати наклали вето на вимогу Радбезу ООН про припинення вогню у секторі Гази, Свириденко обговорила з Бессентом угоду про надра.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 5 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удар по Харкову

О 01:05 російські війська завдали ударів БПлА типу «шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі.

Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місці.

Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки.

В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна «шахеда» опинилася просто в коридорі.

На місці працюють всі екстрені служби. Ліквідація наслідків триває.

США на Радбезі ООН

Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного, безумовного та постійного припинення вогню в секторі Гази.

За документ проголосували всі інші 14 країн-членів Ради, включаючи Росію, Китай, Францію та Велику Британію.

У резолюції ситуацію в Газі описали як «катастрофічну» та вимагали негайного скасування обмежень на доставку гуманітарної допомоги, а також гарантій її безпечного й безперешкодного розподілу через міжнародні організації.

Представниця США Дороті Ші назвала документ «неприйнятним» і заявила, що США не підтримають жодного рішення, яке не засуджує ХАМАС та не вимагає його роззброєння і виходу з Гази.

Ізраїль своєю чергою привітав рішення Вашингтона застосувати право вето.

Свириденко обговорила з Бессентом угоду про надра

Міністерка економіки Україна провела зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

«Важлива зустріч з міністром фінансів Скоттом Бессентом – про запуск перших проєктів Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та інструменти захисту інвесторів. Маємо конкретику. Зараз опрацьовуємо проєкти у сфері графіту, літію, титану. Саме в таких проєктах партнерство з США може бути взаємовигідним», – написала Свириденко.

За її словами, планується проведення першого засідання керівної ради фонду вже цього літа, у липні. «Це буде важливий момент для запуску операційної частини роботи: затвердження комітетів, процедур, принципів відбору проєктів», – додала вона.

Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким повністю забороняє в'їзд до США громадянам 12 країн, посилаючись на національні інтереси та безпеку.

Заборона повністю обмежить в'їзд громадян 12 країн: Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Часткові обмеження діятимуть для мешканців семи країн: Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

Як пише АР, це рішення є відновленням і розширенням політики, відомої як «заборона на в'їзд мусульман», запровадженої під час першого терміну Трампа. Перша заборона на в'їзд до США, яку Трамп видавав у 2017 році, забороняла громадянам семи переважно мусульманських країн в'їзд до США.