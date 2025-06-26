Орбан вигадав причину, чому виступає проти вступу України до ЄС

Напередодні саміту ЄС Орбан заявив, що Угорщина не готова підтримати євроінтеграційні прагнення України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

Напередодні саміту ЄС Орбан підкреслив: через війну Угорщина не готова підтримати євроінтеграційні прагнення України.

«Проблема – це війна. Якщо ми інтегруємо Україну до ЄС, ми інтегруємо війну. І ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка у війні, яка проєктує війну і на нас. Це означає, що якщо член Європейського союзу у війні, це означає, що ЄС у війні. І нам це не подобається», – сказав Орбан.

На запитання, чи зміниться позиція Будапешта в разі припинення вогню з боку Росії, прем'єр Угорщини не дав однозначної відповіді, зазначивши лише, що наразі перемир’я не існує.

«Якби ми запросили Україну до Євросоюзу, ми б запросили також і війну. Ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка становить безпосередню загрозу», - так угорський прем'єр Орбан пояснив, чому він проти вступу України до ЄС



📹 Суспільне pic.twitter.com/eLCcXIbWly — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 26, 2025

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що «зробить все», щоб завадити Україні вступити до Європейського Союзу. На його думку, розширення ЄС – благородна ідея, але тільки не тоді, коли йдеться про вступ України. Адже, за його словами, для «брюссельської бюрократії» це «вигідна угода в умовах програної війни».

Нагадаємо, 25 червня під час виступу на саміті НАТО Віктор Орбан заявив, що Україні «немає місця в Альянсі». Прем’єр стверджував, що Україна нібито не повинна розраховувати на членство в НАТО, і підкреслив, що в національних інтересах Угорщини – не бути частиною жодної спільноти разом з Україною.

Крім того, угорський політик заявив, що Сполучені Штати, Туреччина, Словаччина та Угорщина нібито не хочуть бачити президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО.

До слова, Орбан розгортає масштабну антиукраїнську кампанію. Він сподівається таким чином схилити виборців на свій бік та дискредитувати головного політичного суперника.