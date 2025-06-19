Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна може створити ядерну зброю в союзі з європейськими державами – Горбулін

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Україна може створити ядерну зброю в союзі з європейськими державами – Горбулін
Ядерний комплекс «Піонер» в Музеї ВПС України у Вінниці
фото: wikipedia

Експерти вважають, що союз із країнами ЄС може стати основою для спільного проєкту зі створення ядерної зброї

 

Україна може спробувати створити ядерну зброю спільно з країнами Європи. Таку думку в інтерв’ю ВВС висловили двоє експертів – перший віце-президент Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін, якого називають «батьком» української ракетно-космічної галузі, та Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння, передає «Главком».

Володимир Горбулін вважає, що Україна має шанс розпочати розробку ядерної зброї у співпраці з державами Європи.  «Я думаю, що є інший шлях. Це об'єднатися з країнами Західної Європи, які весь час відчувають на собі загрозу Російської Федерації. Буквально два чи три тижні тому прем'єр-міністр Польщі Туск сказав про те, що вони б відчували себе краще, якби в них була ядерна зброя. На це не можна не реагувати», – сказав він.

Він нагадав, що Велика Британія має право застосовувати ядерну зброю лише зі згоди США, а французький арсенал, за оцінками Парижа, недостатній для стримування РФ.

«Треба шукати союзницькі мости для того, щоб Україна зайнялась своїм (ядерним озброєнням. – Ред.). Враховуючи наукову школу, яка є в Україні, і те, що Україна має достатньо не тільки наукову базу. Тому я думаю, що об'єднавшись з якоюсь країною Європи, ми можемо спробувати піти на такий крок», – зазначив Горбулін.

Володимир Горбулін та Валентин Бадрак під час інтерв'ю
Володимир Горбулін та Валентин Бадрак під час інтерв'ю
фото: BВС Україна

Його підтримує військовий експерт Валентин Бадрак – директор Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння. На його думку, ситуація змінилася у порівнянні з 1990-ми роками, коли Україна відмовилась від ядерної зброї.

«Зараз у нас є ворог. Ворог, який нас знищує. Відбувається геноцид українського народу. Реальний. Тероризм ми бачимо постійно. Це один аргумент», – наголосив Бадрак.

Другим аргументом він назвав зміну ставлення до ядерного питання у Європі. Зокрема, британський військовий експерт Річард Кемп закликав допомогти Україні створити ядерну зброю не лише заради її захисту, але й безпеки Європи загалом.

«Україна спільно з країнами в об'єднаному клубі це зробить. Наприклад, це Україна, Британія, Польща, можливо країни Балтії, які відчувають підвищену небезпеку (від РФ, – Ред.), будемо так казати. Такий клуб міг би створити цю зброю і мати можливість розповсюджувати зону безпеки на усю Європу», – зазначив Бадрак.

Фахівці, за його словами, стверджують, що існує технологічна можливість створення ядерної зброї за рік, зокрема шляхом використання альтернативних підходів, як-от холодний ядерний синтез: «Я, на жаль, не фахівець в цьому, я їх бачив, не можу оцінити. Але вони переконують, що за рік можна реально зробити ядерну зброю».

Раніше «Главком» писав, що Андрій Білецький, командир Третього Армійського Корпусу заявив, що єдиними запобіжниками миру для України є власна армія і власне озброєння, включно з балістичним і ядерним. 

Читайте також:

Теги: Європа ядерна зброя Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Європа не готова до ризикованих рішень проти РФ?
Мирні переговори. Як уникнути шантажу у білих рукавичках
19 травня, 17:27
17 червня – Всесвітній день карате
17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 червня, 00:01
Зеленський підкреслив, що Росія намагається «зробити з дипломатії посміховисько»
Санкції проти Росії та 500% мита проти її союзників: Зеленський зустрівся з сенатором США
30 травня, 21:05
Келлог навів приклад конструктивного діалогу й прогресу між Росією та Україною – обмін полоненими
Переговори між Україною та Росією: Келлог пояснив, до чого мають бути готові сторони
1 червня, 10:37
Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях
Буданов зробив заяву щодо обміну полоненими та тілами загиблих воїнів
8 червня, 15:44
Усі ці місяці та роки розлуки родина Максима жила надією на його повернення
«Найбажаніша зустріч»: захисник із Золочева вперше побачить 3-річного сина після полону
11 червня, 21:35
Пошкодження після іранського ракетного удару в центральній частині Ізраїлю
Загострення на Близькому Сході. Журналісти спрогнозували розвиток подій
17 червня, 12:15
Путін виступив із заявами про Україну
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
Сьогодні, 02:14
Особливо активно нову тактику Росія застосовує на Донбасі
Росія перейшла на нову тактику штурмів, яка дає помітний результат – NYT
14 червня, 19:57

Суспільство

Україна може створити ядерну зброю в союзі з європейськими державами – Горбулін
Україна може створити ядерну зброю в союзі з європейськими державами – Горбулін
Активіст зі СМА Назарій Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві
Активіст зі СМА Назарій Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві
День фермера в Україні: історія свята та привітання у вірашах і листівка
День фермера в Україні: історія свята та привітання у вірашах і листівка
СБУ перевірятиме претендентів на українське громадянство з деяких країн
СБУ перевірятиме претендентів на українське громадянство з деяких країн
Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького
Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького
Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках зі США
Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках зі США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
123K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
57K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
57K
Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
37K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua