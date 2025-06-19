Україна може створити ядерну зброю в союзі з європейськими державами – Горбулін

Експерти вважають, що союз із країнами ЄС може стати основою для спільного проєкту зі створення ядерної зброї

Україна може спробувати створити ядерну зброю спільно з країнами Європи. Таку думку в інтерв’ю ВВС висловили двоє експертів – перший віце-президент Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін, якого називають «батьком» української ракетно-космічної галузі, та Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння, передає «Главком».

Володимир Горбулін вважає, що Україна має шанс розпочати розробку ядерної зброї у співпраці з державами Європи. «Я думаю, що є інший шлях. Це об'єднатися з країнами Західної Європи, які весь час відчувають на собі загрозу Російської Федерації. Буквально два чи три тижні тому прем'єр-міністр Польщі Туск сказав про те, що вони б відчували себе краще, якби в них була ядерна зброя. На це не можна не реагувати», – сказав він.

Він нагадав, що Велика Британія має право застосовувати ядерну зброю лише зі згоди США, а французький арсенал, за оцінками Парижа, недостатній для стримування РФ.

«Треба шукати союзницькі мости для того, щоб Україна зайнялась своїм (ядерним озброєнням. – Ред.). Враховуючи наукову школу, яка є в Україні, і те, що Україна має достатньо не тільки наукову базу. Тому я думаю, що об'єднавшись з якоюсь країною Європи, ми можемо спробувати піти на такий крок», – зазначив Горбулін.

Володимир Горбулін та Валентин Бадрак під час інтерв'ю фото: BВС Україна

Його підтримує військовий експерт Валентин Бадрак – директор Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння. На його думку, ситуація змінилася у порівнянні з 1990-ми роками, коли Україна відмовилась від ядерної зброї.

«Зараз у нас є ворог. Ворог, який нас знищує. Відбувається геноцид українського народу. Реальний. Тероризм ми бачимо постійно. Це один аргумент», – наголосив Бадрак.

Другим аргументом він назвав зміну ставлення до ядерного питання у Європі. Зокрема, британський військовий експерт Річард Кемп закликав допомогти Україні створити ядерну зброю не лише заради її захисту, але й безпеки Європи загалом.

«Україна спільно з країнами в об'єднаному клубі це зробить. Наприклад, це Україна, Британія, Польща, можливо країни Балтії, які відчувають підвищену небезпеку (від РФ, – Ред.), будемо так казати. Такий клуб міг би створити цю зброю і мати можливість розповсюджувати зону безпеки на усю Європу», – зазначив Бадрак.

Фахівці, за його словами, стверджують, що існує технологічна можливість створення ядерної зброї за рік, зокрема шляхом використання альтернативних підходів, як-от холодний ядерний синтез: «Я, на жаль, не фахівець в цьому, я їх бачив, не можу оцінити. Але вони переконують, що за рік можна реально зробити ядерну зброю».

Раніше «Главком» писав, що Андрій Білецький, командир Третього Армійського Корпусу заявив, що єдиними запобіжниками миру для України є власна армія і власне озброєння, включно з балістичним і ядерним.