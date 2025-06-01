Стало відомо, чим РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ

1 червня РФ вдарила ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого є загиблі та поранені військовослужбовці

Російські терористи вдарили по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого є 12 загиблих і понад 60 поранених, «Іскандером». Про це «Суспільному» повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає «Главком».

«На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись. Попередньо відомо, що це був «Іскандер», але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами», – сказав Саранцев.

Зазначається, що створена тимчасова робоча група, яка буде досліджувати причини обставини, які привели до цієї трагедії, якщо буде встановлена вина посадових осіб, будь-якого рівня, незважаючи на їхні заслуги, всі будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, армія РФ 1 червня вдарила ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого є загиблі та поранені військовослужбовці. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Раніше російські загарбники вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині, де відбувалися заняття. Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення.