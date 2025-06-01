Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, чим РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, чим РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ
Пускова установка для російської ракети «Іскандер»
фото з відкритих джерел

1 червня РФ вдарила ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого є загиблі та поранені військовослужбовці

Російські терористи вдарили по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого є 12 загиблих і понад 60 поранених, «Іскандером». Про це «Суспільному» повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає «Главком».

«На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись. Попередньо відомо, що це був «Іскандер», але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами», – сказав Саранцев.

Зазначається, що створена тимчасова робоча група, яка буде досліджувати причини обставини, які привели до цієї трагедії, якщо буде встановлена вина посадових осіб, будь-якого рівня, незважаючи на їхні заслуги, всі будуть притягнуті до відповідальності. 

Нагадаємо, армія РФ 1 червня вдарила ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого є загиблі та поранені військовослужбовці. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Раніше російські загарбники вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині, де відбувалися заняття. Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення. 

Читайте також:

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки дронів пробили дах в багатоповерхівці
Атака на Київ: в даху 12-поверхівки утворилась величезна діра (відео)
4 травня, 08:52
Уламки БпЛА зачепили багатоповерхівку
Дрони дісталися Москви (фото, відео)
6 травня, 07:20
«Попередньо, одна людина загинула. Наслідки атаки росіян зʼясовуються», – заявили в ОВА
Росіяни дроном атакували авто енергетиків на Сумщині: є загиблий
12 травня, 11:52
РФ з початку війни втратила 10802 танки
Втрати ворога станом на 14 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 травня, 07:54
Олексію Авдею було 26 років
У бою проти окупантів загинув білоруський доброволець
19 травня, 07:00
Наслідки нічної атаки РФ на Хмельниччину
Окупанти вночі застосували 367 засобів повітряного нападу: чим били
25 травня, 09:24
Гурцієв керував повітряною частиною операції із захоплення Маріуполя
У РФ від вибуху гранати загинув майор, який керував бомбардуваннями Маріуполя
29 травня, 09:36
Сили ППО збили 56 ворожих дронів
Повітряні сили повідомили про особливу атаку «шахедів» цієї ночі
29 травня, 10:01
Сили ППО знешкодили 69 ворожих БпЛА
РФ вночі атакувала Україну авіаракетами та 107 «шахедами»: які області постраждали
Вчора, 09:18

Події в Україні

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку
Стало відомо, чим РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ
Стало відомо, чим РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ
Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео)
Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року: де були заховані дрони (фото, відео)
Операція «Павутина»: з’явилися нові відео ударів СБУ по авіації Росії
Операція «Павутина»: з’явилися нові відео ударів СБУ по авіації Росії
Удар по навчальному підрозділу ЗСУ: відомо про 12 загиблих
Удар по навчальному підрозділу ЗСУ: відомо про 12 загиблих
На війні в Україні загинув польський журналіст
На війні в Україні загинув польський журналіст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 червня: ситуація на фронті
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 червня 2025
45K
Коли в Україну прийде літня спека: синоптикиня здивувала прогнозом
33K
РФ прорвали нову ділянку кордону на Сумщині – DeepState
26K
У Києві пролунали вибухи: столицю атакували дрони та ракети
22K
Зрадник із тюрми надсилав росіянам координати ЗСУ: як склалася його доля

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua