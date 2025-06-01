Стало відомо, чим РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ
1 червня РФ вдарила ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого є загиблі та поранені військовослужбовці
Російські терористи вдарили по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого є 12 загиблих і понад 60 поранених, «Іскандером». Про це «Суспільному» повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає «Главком».
«На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись. Попередньо відомо, що це був «Іскандер», але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами», – сказав Саранцев.
Зазначається, що створена тимчасова робоча група, яка буде досліджувати причини обставини, які привели до цієї трагедії, якщо буде встановлена вина посадових осіб, будь-якого рівня, незважаючи на їхні заслуги, всі будуть притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, армія РФ 1 червня вдарила ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого є загиблі та поранені військовослужбовці. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
Раніше російські загарбники вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині, де відбувалися заняття. Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро військовослужбовців, понад 10 – отримали поранення.
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