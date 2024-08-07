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Орбан неочікувано сколотив коаліцію однодумців: що зміниться у політиці Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Орбан неочікувано сколотив коаліцію однодумців: що зміниться у політиці Європи
Орбан не лише не ізольований, а й має однодумців
фото із відкритих джерел

Politico: Орбан не такий ізольований, як прийнято вважати

Угорський лідер Віктор Орбан зміг побудувати коаліцію союзників-однодумців, які поділяють його стратегічну мету – створення групи «Патріоти за Європу» під його керівництвом став третім за величиною блоком у Європарламенті. Про це «видатне досягнення» політика пише  Politico.

«Угорському лідеру вдалося реорганізувати європейських ультраправих депутатів навколо свого власного іміджу та іміджу його партії «Фідес», яка була відкинута в політичну пустелю після виходу з правоцентристської групи Європейської народної партії в 2019 році», – зазначає видання. 

Журналісти вважають, останні події демонструють, що Орбан набагато менш ізольований, ніж вважалося спочатку, здатний побудувати коаліцію однодумців, які поділяють його стратегічну мету –  створення групи «Патріоти за Європу». Це свідчить про те, що ультраправі групи в ЄС більше, ніж будь-коли, прихильні до цього бачення. І вони є прямим викликом більш прагматичному популізму, який підтримує прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Більше того, політологи попереджають, що згодом кількість прихильників Орбана лише зростатиме, оскільки кілька національних виборів, запланованих на найближчі місяці та роки, можуть призвести до появи нових ультраправих урядів. Так, у вересні відбудуться вибори в Австрії, де зараз лідирує ультраправа «Австрійська партія свободи», а восени наступного року –  у Чехії, де головним фаворитом є націоналістична партія «Акція незадоволених громадян».

«Такий розвиток подій ризикує підірвати згуртованість ЄС у ключових сферах, насамперед у питаннях бюджету ЄС, розширення блоку та зовнішньої політики –  особливо коли йдеться про Україну. Втім, консолідація не зовсім змінить баланс сил у Європарламенті та навряд чи суттєво вплине на формування політики ЄС – принаймні в короткостроковій перспективі», – вважає Politico.

Центристські проєвропейські партії зберегли значну більшість у Брюсселі. І разом із Зеленими вони легко отримали достатньо голосів, щоб повторно призначити президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн на другий термін, а також підтримати її законодавчі пріоритети після цього.

Отже, патріоти залишаться в опозиції з обмеженою можливістю впливати на законодавчий процес ЄС. Розмір групи забезпечить їй трохи більше фінансування, помітності в парламентських засіданнях, але їй буде відмовлено в будь-якому значному представництві в керівних органах Європарламенту.

Нагадаємо, шістдесят три депутати Європейського парламенту вимагають від керівництва Євросоюзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС через дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Зокрема, повідомлення депутати скерували голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та голові Європарламенту Роберті Метсолі. У ньому вони заявили, що прем'єр-міністр Угорщини вже «завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді ЄС». Крім того, Орбан «навмисно перекручував свої повноваження» під час візитів до Росії та Китаю.

Читайте також: Як ЄС планує ізолювати антиукраїнську політику Орбана



Теги: міністр вибори акція партії політика фінансування

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