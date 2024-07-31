Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у Венесуелі: Угорщина наклала вето на заяву ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вибори у Венесуелі: Угорщина наклала вето на заяву ЄС
29 липня у Венесуелі виникли мітинги проти результатів президентських виборів
фото: Reuters

ЄС планував спільну заяву щодо виборів у Венесуелі, але позиція Угорщини цьому завадила

Угорщина наклала вето на заяву Європейського Союзу про занепокоєння щодо ймовірних «недоліків і порушень» у голосуванні на виборах у Венесуелі. Про це пише Politico.

ЄС планував спільну заяву щодо виборів у Венесуелі, але позиція Угорщини цьому завадила, повідомили виданню два чиновники.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що дані, які опозиція Венесуели надала громадськості, радикально відрізняються від результатів, оголошених владою країни.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

До слова, бізнесмен та мільярдер Ілон Маск висловився після спірних президентських виборів у Венесуелі та нібито переобрання Ніколаса Мадуро главою держави назвав його диктатором.

Читайте також:

Теги: Угорщина Віктор Орбан Європейський союз Венесуела вибори президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден зробив низку заяв щодо виборів у США
Байден звернувся до американців: Настав час передати «факел» новому поколінню
25 липня, 04:07
Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати росіянам 30% нашої землі, вважає президент
Зеленський відповів, чи поступиться територією, щоб зберегти життя людей
21 липня, 15:47
Президент США пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах
Байден заявив, що повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня
19 липня, 23:15
Байден закликав тих, хто з ним погоджується, підтримати його кампанію
«Мене нудить»: Байден висловився щодо Маска
18 липня, 13:45
В Україні вперше перевірили кібербезпеку бойової системи за стандартами рівня НАТО
Вперше в історії українську бойову систему сертифіковано за стандартами НАТО
18 липня, 08:40
Коментуючи питання про заміну прем'єра, Зеленський наголосив, що Шмигаль один з важливих людей в уряді
Зеленський прокоментував можливі зміни в уряді
15 липня, 14:42
Зеленський просить у Байдена зняти обмеження на використання далекобійної зброї на території Росії
Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом: Politico назвало причину
13 липня, 21:25
Протестувальники беруть участь у мітингу, скликаному французькими профспілками та організаціями громадянського суспільства проти ультраправої партії RN
Вибори у Франції: розпочався другий тур
7 липня, 09:30
Кулеба здивував користувачів соцмереж своєю краваткою
Мережа обговорює краватку Кулеби, яку він одягнув на зустріч із Орбаном (фото)
2 липня, 15:15

Політика

Путін придумав новий стимул, аби заманити найманців на війну проти України
Путін придумав новий стимул, аби заманити найманців на війну проти України
ЄС хоче, щоб Вірменія та Азербайджан підписали угоду про мир – Politico
ЄС хоче, щоб Вірменія та Азербайджан підписали угоду про мир – Politico
Вбивство лідера ХАМАСу: США заявили про свою непричетність
Вбивство лідера ХАМАСу: США заявили про свою непричетність
Голова комітету Бундестагу з оборони: Україна повинна перемогти у війні
Голова комітету Бундестагу з оборони: Україна повинна перемогти у війні
Спрощення вʼїзду для росіян. Литва оскаржить рішення Угорщини
Спрощення вʼїзду для росіян. Литва оскаржить рішення Угорщини
Вибори у Венесуелі: Угорщина наклала вето на заяву ЄС
Вибори у Венесуелі: Угорщина наклала вето на заяву ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільного знаменника не прийшли
142K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
30K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
15K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди

Новини

Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
29 липня, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua