Вибори у Венесуелі: Угорщина наклала вето на заяву ЄС

29 липня у Венесуелі виникли мітинги проти результатів президентських виборів

ЄС планував спільну заяву щодо виборів у Венесуелі, але позиція Угорщини цьому завадила

Угорщина наклала вето на заяву Європейського Союзу про занепокоєння щодо ймовірних «недоліків і порушень» у голосуванні на виборах у Венесуелі. Про це пише Politico.

ЄС планував спільну заяву щодо виборів у Венесуелі, але позиція Угорщини цьому завадила, повідомили виданню два чиновники.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що дані, які опозиція Венесуели надала громадськості, радикально відрізняються від результатів, оголошених владою країни.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

До слова, бізнесмен та мільярдер Ілон Маск висловився після спірних президентських виборів у Венесуелі та нібито переобрання Ніколаса Мадуро главою держави назвав його диктатором.