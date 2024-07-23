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Трамп описав Камалу Гарріс двома словами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп описав Камалу Гарріс двома словами
Камала Гарріс отримала достатню кількість підтримки, щоб стати кандидаткою на пост президента США
фото з відкритих джерел

Трамп, критикуючи Камалу Гарріс, вдався до образ

Кандидат у президенти США Дональд Трамп різко висловився про ймовірну кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Про це пише New York Post.

Зокрема, Трамп, критикуючи Камалу Гарріс, вдався до образ.

«Камалу Гарріс можна описати двома словами: зла і тупа. Це погана комбінація», – сказав він.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни.

Водночас, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

«Протягом наступних 106 днів ми донесемо нашу справу до американського народу і ми переможемо. Це були американські гірки, і ми всі переповнені змішаними почуттями з цього приводу – я просто маю сказати, що люблю Джо Байдена», – сказала вона передвиборному штабу в Делавері.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії. 

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.

Читайте також: Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США
Теги: Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс політика

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