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Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
Карла Бруні-Саркозі, як і її чоловік, може отримати термін за гратами за шахрайство
фото із відкритих джерел

Карлі Бруні-Саркозі загрожує 20 років ув'язнення у справі чоловіка

Колишній першій леді Франції Карлі Бруні-Саркозі загрожує до 20 років ув'язнення. Про це пише New York Post. Їй висунуто два звинувачення у справі про фінансування Лівією президентської кампанії її чоловіка у 2007 році. По кожному з них дружина колишнього французького лідера може отримати по 10 років.

«Колишній першій леді загрожує тюремне ув'язнення терміном до 20 років, якщо вона буде визнана винною, оскільки обидва звинувачення можуть спричинити покарання до 10 років кожне», – йдеться в матеріалі. Суд також заборонив Бруні-Саркозі спілкуватися з іншими фігурантами справи, окрім її чоловіка.

Колишня супермодель Карла Бруні-Саркозі стала останньою людиною, яку втягнули в скандал із фінансуванням кампанії, який розгортається навколо її чоловіка, колишнього президента Франції Ніколя Саркозі.

Раніше цього місяця 56-річній Бруні-Саркозі було висунуто звинувачення в шахрайстві та фальсифікації свідків, пов’язаних із $54 млн, які колишній лівійський диктатор Муаммар Кадафі нібито передав Саркозі як незаконні внески для його перемоги на президентській кампанії 2007 року. Видання також нагадало, що 69-річний Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік. Каддафі був убитий у Лівії в 2011 році.

У жовтні 2023 року колишньому президентові Франції висунули подвійні звинувачення. Саркозі звинувачують у злочинній змові з організованою групою з метою шахрайства. Також експрезидента звинувачують у тому, що він міг чинити тиск на посередника Зіяда Такієддіна, змусивши його відмовитися від свідчень. Сам Саркозі заперечує всі звинувачення у цій справі.

У червні цього року стало відомо, що Карлу Бруні вже викликали до суду у справі чоловіка. Її звинувачували у приховуванні доказів та «співпраці зі злочинцями з метою шахрайства».

Раніше стало відомо, що колишнього президента Франції Ніколя Саркозі Апеляційний суд Парижа визнав винним у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії 2012 року, що підтвердило попереднє рішення суду нижчої інстанції. Ексглаву держави засудили до одного року тюремного ув'язнення, половина з яких умовно, яке він може відбути за допомогою альтернативних засобів, таких як носіння електронного браслета, без ув'язнення.

Читайте також: Французький суд засудив Саркозі до року ув'язнення
Теги: суд Франція скандал фінансування чоловік Ніколя Саркозі Карла Бруні

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