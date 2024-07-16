Понад пів сотні євродепутатів вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС

За словами депутатів, Орбан «навмисно перекручував свої повноваження» під час візитів до Росії та Китаю

Європарламентарі заявляють, що Угорщина «завдала значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді ЄС»

Шістдесят три депутати Європейського парламенту вимагають від керівництва Євросоюзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС через дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє Politico з посиланням на лист європарламентарів.

Зокрема, повідомлення депутати скерували голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та голові Європарламенту Роберті Метсолі. У ньому вони заявили, що прем'єр-міністр Угорщини вже «завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді ЄС». Крім того, Орбан «навмисно перекручував свої повноваження» під час візитів до Росії та Китаю.

«Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що просте словесне засудження цієї ситуації не має жодного ефекту», – кажуть євродепутати.

Листа підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп.

Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів до Угорщини.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні.

Політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан зазначив, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і «без зовнішніх посередників, на жаль, на нас чекають дуже грубі руйнування в найближчі місяці».

До слова, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан звернувся до голови Євроради Шарля Мішеля із закликом поновити дипломатичні відносини з Росією.