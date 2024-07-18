Меркель на пенсії: The Guardian розповів, чим зараз займається ексканцлерка

На піку своєї кар’єри Меркель була визнана найвпливовішою жінкою світу та фактичним лідером ЄС

Меркель уникає коментарів щодо політичних питань, натомість вона занурилася у вивчення творів Шекспіра та Шиллера

Ангела Меркель, визнана однією з найвпливовіших політичних діячок світу, 17 липня святкувала своє 70-річчя. Аби розповісти, чим наразі займається екслідерка Німеччини, британська газета The Guardian опублікувала статтю про життя Ангели Меркель після відходу з посади канцлера.

Незважаючи на її політичну кар'єру та статус, у день народження Меркель європейські посадовці не збиралися, щоб віддати належне її спадщині. Політикиня святкувала свій ювілей «приватно», так повідомив німецькому інформаційному агентству dpa речник її офісу.

Однак відомо, що більш офіційне святкування відбудеться 25 вересня, але не в штаб-квартирі її політичної партії, правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), а в Берлінській академії наук. Замість промов союзників відбудеться лекція історика мистецтва Горста Бредекампа на тему «світло й тінь в епоху Просвітництва».

«Ця тема не може бути більш доречною для політика, який рішуче розірвав зв’язки з цим світом так, як вдалося небагатьом з її колег», – пишуть автори статті.

Після оголошення Меркель про відставку після завершення свого четвертого терміну ширилися припущення, що вона продовжить кар'єру в ООН, проте ексканцлерка обрала світ мистетцва.

У червні 2022 Ангела Меркель розповіла в інтерв’ю, що перші місяці свого виходу на пенсію вона провела, занурившись у «Макбет» Вільяма Шекспіра та «Дон Карлоса» Фрідріха Шиллера.

«Вона розчарувала тих, хто хотів, аби вона розмірковувала про свої рішення щодо ролі Німеччини у війні Росії з Україною, енергетичної безпеки чи міграції», – зауважують автори статті. Розбіжності в поглядах і питання про те, чи можуть деякі політичні рішення заплямувати її спадок, стануть відомиі, коли будуть опубліковані мемуари Меркель під назвою «Свобода: Спогади 1954-2021».

Журналісти зазначають, що протягом останніх років образ експолітикині з'являвся у телесеріалах та навіть книгах. Наприклад, у романі угорського письменника Ласло Красзнагоркая «Гершт 07769», герой пише Меркель кілька листів про їхню спільну пристрасть до музики Йоганна Себастьяна Баха.

Також колишня очільниця уряду Німеччини стала героїнею комедійного серіалу «Міс Меркель». За сюжетом вона розкриває вбивства в компанії мопса на прізвисько Гельмут. За словами журналістів, сценаристів надихнули персонажі детективних романів Агати Крісті. Примітно, що в серіалі акторка, яка грає колишню німецьку канцлерку, носить фірмові кольорові піджаки та «непокірну стрижку-боб». Сюжет серіалу «Міс Меркель» неодноразово робить посилання на ситуації, в яких опинялася Меркель на своїй посаді.

До слова, уряд Німеччини витратив майже €55 тис. на зачіски та макіяж колишньої канцлерки Ангели Меркель після того, як вона залишила посаду у 2021 році. Попри те, що Меркель залишила найвищу посаду в Німеччині майже два роки тому, вона все ще виставляє рахунки федеральному уряду за деякі витрати.

Нагадаємо, Україна могла отримати План дій щодо членства до НАТО (ПДЧ) в НАТО ще 2008 року, якби не позиція тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Про це заявив експрезидент України Віктор Ющенко. За його словами, Сполучені Штати вже тоді хотіли надати ПДЧ Україні і Грузії. Ющенко зазначив, що коли їхав у Бухарест на саміт НАТО, то був впевнений, що Україна отримає ПДЧ.