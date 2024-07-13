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Стефанішина розповіла, коли Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Стефанішина розповіла, коли Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО
За словами Стефанішиної, рішення Вашингтонського саміту щодо нашої держави не розчарували
фото: Офіс президента

Шлях в НАТО для України є незворотним

На Саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся днями, країни-члени НАТО погодили формулювання щодо незворотності інтеграції України в Альянс. При цьому запрошення для України залишається на порядку денному і може бути надано будь-якої миті. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, рішення Вашингтонського саміту щодо нашої держави не розчарували. Відтак, країни НАТО погодили низку практичних кроків, які посилять безпеку України найближчим часом.

Стефанішина наголосила, що союзники чітко зафіксували, що шлях в НАТО для України є незворотним, і це було основним меседжем під час виступів лідерів на засіданні Ради Україна-НАТО на найвищому рівні.

«Буду відверта, переговори щодо формулювання не були легкими. Однак, разом з нашими друзями, ми розуміли, наскільки важливим є закріпити, що майбутнє українців не може бути розмінною монетою у переговорах з агресором. Жодні погрози, виклики чи вибори не змінять того факту, що майбутнє України – в НАТО. Бо таким є прагнення українців», – заявила Стефанішина.

Вона додала, що союзники чітко зафіксували, що шлях в НАТО для України є незворотним, і це було основним меседжем під час виступів лідерів на засіданні Ради Україна-НАТО на найвищому рівні.

«Але поки, зазначила Стефанішина, наша країна перебуває на шляху внутрішніх трансформацій, зокрема реформ у сфері безпеки та оборони, які посилюють обороноздатність та взаємосумісність із Північноатлантичним альянсом», – наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, на саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ.

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні. За словами держсекретаря США, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.

Крім того, Альянс починає створення нового командування Україна-НАТО у Вісбадені, Німеччина, для координації постачання озброєнь та тренувань для ЗСУ. 

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Теги: вибори Україна Ольга Стефанішина переговори погрози запрошення

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