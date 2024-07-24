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Штаб Трампа подав скаргу через передачу грошей від фонду Байдена до Гарріс

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Штаб Трампа подав скаргу через передачу грошей від фонду Байдена до Гарріс
фото:bloomberg.com

Представники Трампа подали скаргу до Федеральної виборчої комісії

 Виборчий штаб кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа подав скаргу до Федеральної виборчої комісії, вважаючи порушенням закону передачу грошей від штабу Джо Байдена віцепрезидентці США Камалі Гарріс.  Про це пише Bloomberg.

У документі, надісланому до комісії зазначено, що така передача коштів є «зухвалим збором грошей» і «найбільшим порушенням в історії Федерального закону про виборчі кампанії».

Представники виборчого штабу Камали Гарріс відкинули ці претензії, називаючи їх безпідставними і заявивши, що це лише спроба Республіканської партії обманути голосувальників.

«Республіканці можуть заздрити тому, що демократи сповнені рішучості перемогти Дональда Трампа та його союзників, але необґрунтовані юридичні претензії, подібні до тих, які вони пред'являють уже багато років, намагаючись придушити голоси і вкрасти вибори, тільки відвернуть їх», – сказав речник кампанії Гарріс Чарльз Кречмер Лютвак.

Видання зазначає, що правове питання є новим, але багато експертів з фінансування кампанії кажуть, що передача, ймовірно, дозволена. Стів Робертс, адвокат, який представляв інтереси кандидатів від Республіканської партії, сказав, що аргумент проти цього був можливим виданням бажаного за дійсне  його колегами-республіканцями.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни.

Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

 За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії. 

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.

Читайте також: Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США
Теги: Камала Гарріс президент рекорд фінансування адвокат партії вибори

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