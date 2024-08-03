Шалай-Бобровницький висловив переконання, що це буцімто Захід «роздмухує конфлікт» замість того, аби намагатися його завершити

Українці чинять героїчний спротив Росії, але війна вже наближається до завершення. Про це в коментарі Telex заявив міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький, натякнувши, що мир буде на користь Росії.

«Як солдат, я з надзвичайною повагою ставлюсь до героїчної і хороброї боротьби українців, але зусилля щодо мирних переговорів показують, що війна все ближча до кінця», – сказав угорський міністр, очевидно натякаючи на «мирну» ініціативу Віктора Орбана.

Шалай-Бобровницький висловив переконання, що це буцімто Захід «роздмухує конфлікт» замість того, аби намагатися його завершити, повторивши таким чином російський наратив. Також він зазначає, що Росія змогла розбудувати військову промисловість, чим забезпечила собі необхідний рівень боєприпасів, живої сили і танків. У той самий час Україна, за його словами, на межі вичерпання своїх ресурсів і потребує допомоги Заходу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших. Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню».

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні. У ньому Орбан висловив думку, що інтенсивність війни в Україні «радикально посилиться в найближчому майбутньому».