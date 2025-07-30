Орбан раптово висловив повагу до Зеленського

Орбан: Він – обраний народом президент України. Я завжди прагну діяти відповідно до належного рівня, що важливо для побудови добрих відносин

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не шкодував критики для президента України Володимира Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше неодноразово критикував Україну та президента Володимира Зеленського, нещодавно зробив більш стриману й навіть доброзичливу заяву щодо українського лідера. Він підкреслив, що повага є базовим принципом міжнародної політики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Орбана польському телеканалу wPolsce24.

За словами Орбана, хоч він і вважає, що Зеленський припускався помилок, загалом він його поважає. Це стало несподіваною зміною риторики, адже раніше угорський прем’єр не лише жорстко критикував українського президента, а й дозволяв собі образливі висловлювання. Зокрема, він називав заяви Зеленського «театральними погрозами» та дорікав, що політика – це не сцена.

«Він – обраний народом президент України. Я завжди прагну діяти відповідно до належного рівня, що важливо для побудови добрих відносин. Тому я поважаю президента Зеленського, хоча вважаю, що він допустив помилки», – сказав Орбан.

Однією з таких помилок він назвав відмову Зеленського від укладення мирної угоди минулого року. Орбан вважає, що це рішення грає на руку Росії, а не Україні.

Раніше, в інтерв’ю YouTube-каналу Patrióta, угорський прем'єр називав Зеленського «політиком-інфлюенсером» і «коміком», який, на його думку, не був готовий до президентства, але все ж узяв на себе цю відповідальність.

Раніше ми писали, що Угорщина ввела санкції проти трьох представників командування Сухопутних військ України через смерть мобілізованого чоловіка, який був етнічним угорцем та мав подвійне громадянство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що обмеження стосуються начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Віталія Ткаченка, командувача оперативного командування «Захід» бригадного генерала Володимира Шведюка та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковника Романа Юзвенка. Усім трьом заборонено в’їзд до Угорщини.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України. Причиною цьому нібито стало смерть угорця після побиття в територіальному центрі комплектування на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави угорського уряду.

За словами Орбана, на засіданні Ради ЄС Угорщина порушить питання про включення до санкційних списків ЄС українських посадовців за «порушення прав людини», зокрема нібито у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття.