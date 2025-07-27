Зеленський відзначив державними нагородами медиків

Зеленський: Кожне врятоване життя – це про дуже конкретну людину, це про чиюсь долю

Зеленський привітав медиків з професійним святом: «Ваша робота – це передусім про життя і для життя»

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх працівників медичної сфери з нагоди їхнього професійного дня. Глава держави наголосив, що українська медицина не зупинялася ні на мить упродовж цієї війни, продовжуючи рятувати життя попри всі випробування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Дякую за вашу роботу. Сьогодні відзначив державними нагородами наших медиків з нагоди їхнього професійного дня й подякував усім медичним працівникам України за кожне врятоване життя. Бо те, що ви робите щодня, – це передусім про життя і для життя. І це неможливо оцінити або виміряти в якомусь еквіваленті», – зазначив Володимир Зеленський.

фото: Офіс президента

Президент підкреслив, що за кожним врятованим життям стоїть дуже конкретна людина, її доля та історія. Завдяки самовідданій праці медиків ці історії продовжуються, а життя та майбутнє людини не зникає.

«Кожне врятоване життя – це про дуже конкретну людину, це про чиюсь долю. Про те, що завдяки вам продовжується і не втрачене. Про історію, яка завжди для кожної людини дуже важлива, і завдяки вам живе, і завдяки вам не зникла, а значить, не зникло життя та майбутнє людини. Хочу подякувати за все це всім нашим українським медикам. Слава вам!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також вдосконалює механізми управління активами.