Зеленський анонсував управлінські зміни: готується нова конфігурація влади

Президент заявив про підготовку масштабної управлінської реформи

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави. Ішлося про оновлення державної підтримки українців, яке підготував Уряд.

«Готується до затвердження модернізація виплат при народженні дитини, а також підтримки матері протягом перших років після народження дитини. Деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом Міністрів України. Триває реалізація ініціативи щодо пакунка школяра – майже 180 тис. українських сімей цього року отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи. Є фінансова основа й для забезпечення безкоштовного харчування у школах України для дітей із 1-го по 4-й класи, а також на прифронтових територіях – усіх дітей із 1-го по останній класи. Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень», – наголосив Зеленський.

Крім того, президент анонсував ще низку важливих рішень.

«Обговорили сьогодні з Денисом Шмигалем подальші стратегічні кроки. Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї. Важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України. Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади», – сказав глава держави.

Нагадаємо, під час наради Зеленський та Умєров обговорили зміни в державних інституціях.

Також Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Він підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади. За словами очільника України, новим послом у Сполучених Штатах може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – заявив президент.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи».

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.