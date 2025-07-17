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Угорщина запровадила санкції проти українських військових через смерть мобілізованого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Угорщина запровадила санкції проти українських військових через смерть мобілізованого
Сійярто: Україна зіштовхнеться зі справді серйозними проблемами, якщо ці відносини буде заморожено
фото з відкритих джерел

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто застеріг Київ від подальшого загострення відносин між країнами

Угорщина ввела санкції проти трьох представників командування Сухопутних військ України через смерть мобілізованого чоловіка, який був етнічним угорцем та мав подвійне громадянство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що обмеження стосуються начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Віталія Ткаченка, командувача оперативного командування «Захід» бригадного генерала Володимира Шведюка та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковника Романа Юзвенка. Усім трьом заборонено в’їзд до Угорщини.

Крім того, Сійярто застеріг Київ від подальшого загострення відносин між країнами. Він нагадав, що Будапешт є головним маршрутом постачання в Україну європейської електроенергії та газу.

«Україна зіштовхнеться зі справді серйозними проблемами, якщо ці відносини буде заморожено», – наголосив глава угорської дипломатії.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України. Причиною цьому нібито стало смерть угорця після побиття в територіальному центрі комплектування на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави угорського уряду.

За словами Орбана, на засіданні Ради ЄС Угорщина порушить питання про включення до санкційних списків ЄС українських посадовців за «порушення прав людини», зокрема нібито у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. Політик закликав Європейський Союз вжити заходів.

Як повідомлялося, Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна. Раніше прем’єр-міністр Угорщини заявив, що вступ України в НАТО означатиме війну з Росією, а вже наступного дня почнеться Третя світова війна.

Теги: Сійярто мобілізація смерть Угорщина санкції

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