Орбан запропонував Україні залишитися «буферною» державою

За словами премʼєра Угорщини, доля України полягає в тому, щоб бути «буферною» державою

Глава угорського уряду стверджує, що не бачить в українцях ворогів

Угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не остаточну інтеграцію в ЄС через побоювання бути втягнутими у війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Орбан опублікував у пості фрагмент власного інтерв'ю угорському телеканалу, де він розповів про відносини з Україною. «Угорщина пропонує стратегічну співпрацю з Україною – прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах, а не незворотну інтеграцію. Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком», – заявив він.

Політик заявив, що не бачить в українцях ворогів, однак між Україною та Європейським Союзом має бути впорядкована співпраця

«У нас є пропозиція для українців, бо ми не бачимо в українцях ворога. Можливо, вони вбачають у нас ворогів, але ми не бачимо їх ворогами. І ми вважаємо, що між Україною та Європейським Союзом має бути впорядкована співпраця. Впорядкована та добре організована співпраця, яка не становить загрози війни для Союзу. Тож ми не можемо говорити про членство, воно безповоротне. Як тільки ми його приймемо, ми можемо прийняти і долю такої країни», – каже Орбан.

За словами глави угорського уряду, доля України полягає в тому, щоб «бути буферною державою, що межує з Росією». Політик наголосив, що Угорщина не хоче такої долі.

«Ми не хочемо такої долі. Угорці щойно уникли її. Ми також були буферною країною під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми… не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна», – наголосив він.

Як повідомлялося, Угорщина розкритикувала рішення щодо нового бюджету ЄС. Будапешт запевняє, що відтепер кожне п’яте євро отримає Україна.

До слова, політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан поставив під сумнів поширену тезу про те, що Україна бореться не лише за себе, а й за безпеку всього європейського континенту. За його словами, Будапешт не підтримує ідею, що військова підтримка Києва посилює стабільність Європи.