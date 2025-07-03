Україна викликала посла Угорщини через недружні заяви

МЗС України: Угорщина втягує Україну у внутрішньополітичну боротьбу, це виглядає «жалюгідно та образливо»

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко під час зустрічі з послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером наголосив, що для української сторони є очевидним намагання правлячих політичних сил Угорщини за будь-яких умов втягнути Україну у свою внутрішньополітичну боротьбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Олександр Міщенко зазначив, що Україна ніколи не дозволяла собі втручатися у внутрішні справи будь-якої країни, зокрема Угорщини. Тому раніше такі спроби угорського уряду викликали в Києві занепокоєння.

Проте, за словами заступника міністра, зараз ці «недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідно і образливо, в першу чергу для угорського народу».

Міщенко підкреслив, що угорський народ, на відміну від «заангажованих політиків», реально є європейською нацією. Він нагадав, що через волонтерський рух угорці допомагають українському народу усім, чим можуть, щоб перемогти російського ворога і «не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту».

Нагадаємо, в Угорщині розгорнули пропагандистську кампанію проти президента України Володимира Зеленського та лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра. У Міністерстві закордонних справ України назвали цю ініціативу безглуздою та пов’язали її з угорським урядом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на угорське видання 444.

Кампанія стартувала після проведення в Угорщині референдуму щодо членства України в Європейському Союзі. На вулицях угорських міст з’явилися плакати, на яких Зеленського та Мадяра зображено у вигляді яєць у шкаралупі з українськими прапорами. Підпис до плакату – «Як два яйця». Зеленського позначено за прізвищем, а Мадяра названо «угорським Зеленським».