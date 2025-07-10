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Путін затягуватиме війну. Зеленський розповів про дані розвідок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін затягуватиме війну. Зеленський розповів про дані розвідок
Президент наголосив, що Путін не збирається припиняти воювати проти України
скріншот з відео

Український лідер наголосив, що глава Кремля не хоче миру та є залежним від війни

Україна має інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме затягувати війну та не збирається погоджуватися на мирні ініціативи Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, очільник Кремля не хоче миру та є залежним від війни та вбивств. Як зазначив президент, щоб позбавити Путіна від цієї залежності має бути сильна відповідь партнерів, зокрема посилення оборони України та нові санкції проти РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, у Римі стартувала дводенна конференція з питань відновлення України (URC2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

Повідомлялося, що у ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415-ма засобами повітряного нападу. РФ вдарила по Україні 397-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також запустила вісім балістичних ракет Іскандер-М, шість крилатих ракет Х-101 та чотири зенітних керованих ракет С-300. Основний напрямок нічного удару – місто Київ.

Як відомо, за час повномасштабного вторгнення Росія залучила 1,3 млн осіб на війну проти України. Таку інформацію надав «Главкому» керівник управління Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

До слова, на тлі відродження загрози з боку Росії, європейські країни активно переглядають свої оборонні стратегії та готуються до безпрецедентного нарощування військових можливостей. Серед змін вирізняються значні інвестиції у військове спорядження, що обчислюються сотнями мільярдів доларів, а також кардинальні зміни у підходах до комплектування армій, де все більшу роль відіграють військовослужбовці, що працюють неповний робочий день, призовники та резервісти.

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Теги: путін розвідка Володимир Зеленський

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