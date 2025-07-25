Зеленський назвав необхідну суму для виробництва дронів-перехоплювачів

Над виробництвом дронів-перехоплювачів працюватимуть 10 компаній

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно $6 млрд. Про це він заявив під час спілкування з медіа 24 липня, інформує «Главком» з посиланням на Liga.net.

Голова України наголосив, що виробництво дронів-перехоплювачів вже почалося.

«Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у 10 компаній. Чому кажу – будуть, бо одиничні вони виробили, грошей у них немає на це», – наголосив президент, додавши, що вартість виробництва при цьому різна.

Раніше «Главком» інформував, що українські фахівці розробили дрони-перехоплювачі, аби захистити енергосистему від російських ударів. За словами українського лідера, особливо важливою ціллю для ворога залишається енергетика. Як тільки немає профіциту енергетики в Україні збільшується кількість ударів дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі.

До слова, данська компанія Terma, що є одним з провідних європейських постачальників винищувачів п'ятого покоління F-35, розпочинає партнерство з українською компанією Odd Systems для розробки доступної системи протиповітряної оборони, призначеної для перехоплення ворожих безпілотників.