Україна вперше відзначає День авіації Сухопутних військ: привітання президента

Зеленський подякував всім екіпажам авіації Сухопутних військ за внесок в оборону України

Президент України Володимир Зеленський привітав причетних до свята військових з Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«День героїчних воїнів, на рахунку яких значні результати в захисті України. Вогнева підтримка, доставка десанту і зброї, евакуація поранених – бійці армійської авіації щодня саме там, де потрібно. Завжди памʼятатимемо ваші героїчні операції: Маріуполь, Зміїний і багато інших», – йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував всім екіпажам, технічному складу армійської авіації за їхню роботу, за внесок в оборону нашої держави.

«Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації. Пишаємося кожним і кожною», – додав президент.

Нагадаємо, День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ встановлено згідно з указом президента України Володимира Зеленського від 8 січня 2025 року.

У документі йшлося: «З метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій постановляю: установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня».