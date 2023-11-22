Глава Пентагону відкрив засідання «Рамштайн» з питань оборони України

Засідання проходить у віртуальному форматі

Сьогодні, 22 листопада, стартувало засідання Контактної групи з питань оборони України, яке зібрало керівників оборонних відомств близько 50-ти країн. Зустріч відкрив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє пресслужба Пентагону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Засідання проходить у віртуальному форматі.

Остін у ступному слові зазначив, що вже понад 20 місяців народ України демонстрував світові силу вільного народу протистояти путінській агресії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«І боротьба України за свободу має значення для всіх нас. Як сказав президент Байден, коли тирани не платять за свою агресію, вони продовжують загрожувати світу. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де такі як Путін, можуть безкарно вторгатися до своїх мирних сусідів. І ми відмовляємось від того, щоб форму глобальної безпеки диктували автократи, які покладаються на репресії за допомогою сили та примусу», – заявив Остін.

Міністр оборони США акцентував, що підтримка України у її боротьбі з російською агресією є непохитною.

«Наша єдність надсилає Путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити нас чи перемогти в змаганні за волю», - сказав Остін та нагадав, що диктатор, продовжуючи свою війну змушений шукати підтримки в Ірану та Північної Кореї.

Відомо, що міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам візьме участь у новій зустрічі контактної групи.

Нагадаємо, у міністерстві оборони США заявили, що провести 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») планують у середині листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попереднє засідання у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 11 жовтня.