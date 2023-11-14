Ізраїлю терміново потрібні представники однієї професії

Ізраїль уже готується до відбудови країни після перемоги над ХАМАСом, і шукає нових будівальників з-за кордону

Через війну постраждали багато сфер ізраїльської економіки, масштаби збитків поки що складно оцінити. Щоб не допустити подальшої руйнації будівельного сектора, який зазнає серйозної нестачі робочої сили, уряд дозволив запросити до Ізраїлю 10 тис. будівельників з-за кордону. Про це пише місцеве видання Vesty.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За підсумками кількох екстрених засідань комісії кнесету з внутрішніх справ уряду було передано вимогу про негайне залучення робітників для відновлення роботи будівельної галузі. Було схвалено план, який дозволить за скороченою схемою оформити набір та доставку до Ізраїлю 10 тис. іноземних робітників.

Згідно з планом, компанії з набору робочої сили зможуть самостійно, без укладання міждержавних договорів, набрати велику кількість будівельників, яких потребують ізраїльські підрядники. У пояснювальній записці, складеній Міністерством будування, сказано: існують серйозні побоювання щодо зупинення діяльності будівельної галузі та, як наслідок, реальної шкоди ринку житла та комерційної нерухомості. Зазначається також, що зниження обсягів будівництва позначиться на цінах на житло після війни і вплине на стан ринку в цілому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Будівельний сектор буквально зупинився, щойно 7 жовтня було оголошено про закриття прикордонних переходів для палестинських робітників з Юдеї та Самарії. За даними Асоціації підрядників, у галузі на постійній основі зайнято близько 220 тис. ізраїльських робітників, близько 76 тис. працівників з палестинських територій та 25 тис. іноземних будівельників.

У 2023 році до початку бойових дій близько 10 тис. робітників прибули до Ізраїлю в рамках двосторонніх угод з Китаєм та Молдовою. Але ця кількість не здатна перекрити дефіцит співробітників, що утворився через те, що на будівельних об'єктах припинили роботу десятки тисяч ізраїльських фахівців, зайнятих на ділянках, де потрібна висока кваліфікація, – встановлення електрообладнання, систем зв'язку, кондиціювання, ліфтів тощо.

До слова, ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. Терористи тікають на південь. Про це заявив міністр оборони Йоав Галлант, повідомляє The Times of Israel. За словами Галланта, ізраїльські війська наступають «відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками». Галлант також додав, що останніми днями ЦАХАЛ «активізував» діяльність проти тунелів ХАМАС.