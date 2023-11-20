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Голова МЗС Туреччини назвав головну «проблему», яку має Ізраїль

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Голова МЗС Туреччини назвав головну «проблему», яку має Ізраїль
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан розкритикував погрози Ізраїлю використати ядерну зброю
фото: yeniadimgazetesi

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан: «Ізраїль має ядерну зброю, це проблема»

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан назвав володіння Ізраїлем ядерною зброєю стратегічною проблемою, яку треба вирішувати. Фідан в інтерв'ю катарському телеканалу Al Jazeera заявив, що Ізраїль може застосувати ядерну зброю в Газі та вказав, що це «таємниця, яку всі знають». Він нагадав, що Ізраїль не підписував ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї), але постійно розробляв ядерну зброю певних країн.

«Ми бачимо, що країна (Ізраїль – «Главком») розвиває власний ядерний потенціал, і ми знаємо, що вона отримала велику підтримку Америки та Європи в цьому відношенні, тому це не таємниця», – зазначив турецький дипломат. 

«Ізраїль має ядерну зброю, це проблема. Те, що Ізраїль продовжує мати ядерну зброю, посилить гонку за ядерною зброєю. Наявність ядерної зброї в регіоні негативно позначиться на всьому світі… Ми маємо вирішити цю стратегічну проблему», – заявив Фідан.

«Є деякі божевільні ізраїльські чиновники, які погрожують застосувати ядерну зброю проти палестинців», – констатував міністр. Він також заявив, що регіон має позбутись ядерної зброї. 

«Регіон має бути або повністю очищений від ядерної зброї, або іншим країнам доведеться вжити заходів, щоб почуватися в безпеці в цьому відношенні, тому нам потрібно знайти вирішення цього питання», – підсумував глава МЗС Туреччини. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив у п'ятницю, що Ізраїль має ядерну зброю, але не визнає це. У суботу Ердоган заявив, що Анкара ініціює створення інспекційного механізму перевірки наявності в Ізраїлю ядерної зброї, за його словами, це потрібно зробити, «поки не стало занадто пізно».

Раніше стало відомо, що Туреччина розглядала розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем, але вважає, що таке рішення має бути колективними. Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фідан заявив, що країна відмовляється говорити про ситуацію в Секторі Гази, поки не буде досягнуто режиму припинення вогню. Він також назвав ХАМАС «визвольним рухом, який буде палестинською організацією поряд з іншими, коли закінчиться окупація».

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази. Президент Туреччини зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться.

Читайте також: Ердоган підтримав ХАМАС: Ізраїль різко відповів
Теги: Туреччина міністр Ізраїль ядерна зброя Анкара президент ХАМАС окупація

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