Голова МЗС Туреччини назвав головну «проблему», яку має Ізраїль

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан: «Ізраїль має ядерну зброю, це проблема»

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан назвав володіння Ізраїлем ядерною зброєю стратегічною проблемою, яку треба вирішувати. Фідан в інтерв'ю катарському телеканалу Al Jazeera заявив, що Ізраїль може застосувати ядерну зброю в Газі та вказав, що це «таємниця, яку всі знають». Він нагадав, що Ізраїль не підписував ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї), але постійно розробляв ядерну зброю певних країн.

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«Ми бачимо, що країна (Ізраїль – «Главком») розвиває власний ядерний потенціал, і ми знаємо, що вона отримала велику підтримку Америки та Європи в цьому відношенні, тому це не таємниця», – зазначив турецький дипломат.

«Ізраїль має ядерну зброю, це проблема. Те, що Ізраїль продовжує мати ядерну зброю, посилить гонку за ядерною зброєю. Наявність ядерної зброї в регіоні негативно позначиться на всьому світі… Ми маємо вирішити цю стратегічну проблему», – заявив Фідан.

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«Є деякі божевільні ізраїльські чиновники, які погрожують застосувати ядерну зброю проти палестинців», – констатував міністр. Він також заявив, що регіон має позбутись ядерної зброї.

«Регіон має бути або повністю очищений від ядерної зброї, або іншим країнам доведеться вжити заходів, щоб почуватися в безпеці в цьому відношенні, тому нам потрібно знайти вирішення цього питання», – підсумував глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив у п'ятницю, що Ізраїль має ядерну зброю, але не визнає це. У суботу Ердоган заявив, що Анкара ініціює створення інспекційного механізму перевірки наявності в Ізраїлю ядерної зброї, за його словами, це потрібно зробити, «поки не стало занадто пізно».

Раніше стало відомо, що Туреччина розглядала розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем, але вважає, що таке рішення має бути колективними. Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фідан заявив, що країна відмовляється говорити про ситуацію в Секторі Гази, поки не буде досягнуто режиму припинення вогню. Він також назвав ХАМАС «визвольним рухом, який буде палестинською організацією поряд з іншими, коли закінчиться окупація».

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Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази. Президент Туреччини зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться.