Військова співпраця продовжується. Посол України у Польщі зробив оптимістичний прогноз

Як наголошує Зварич, Польща може надавати зброю Україні як безоплатно, так і за гроші

«Військова допомога Польщі для України – це інвестиція Варшави і у власну безпеку»

Польща не залишить Україну наодинці у боротьбі з російським агресором, адже військова допомога Польщі для України – це інвестиція Варшави у власну безпеку. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» посол України у Польщі Василь Зварич.

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«Військова співпраця продовжується попри заяви, які лунали під час передвиборчої кампанії. Ми зацікавлені у тому, щоби якнайбільше озброєння з Польщі до нас надходило. Ми над цим працюємо. Не можу зараз розголошувати конкретні контракти і плани. Та хочу вас запевнити: обидві сторони розуміють важливість такої співпраці. І вона, без сумніву, буде продовжена», – каже дипломат.

Як наголошує Зварич, Польща може надавати зброю Україні як безоплатно, так і за гроші.

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«Значна частина допомоги йшла безоплатно. Але є також відчутна кількість контрактів комерційних. Це такий двовимірний процес. І це нормально. Так ми будемо далі працювати з нашими партнерами», – пояснив посол.

Дипломат вважає, що Польщу вже зараз можна вважати гарантом безпеки України.

«Важливо пам’ятати, що саме з території Польщі до нас надходить основна частина всього озброєння. Все це йде транзитом через хаб у Жешуві (Жешувський аеропорт, – «Главком»). Це теж величезний внесок у безпеку України. Продовжується наша співпраця у плані тренування українських військових, ремонту військової техніки. Не варто забувати і про участь Польщі у формуванні літакової, а перед цим танкової коаліції. Працюємо, щоби ці відносини формалізувати на перспективу. І сподіваємося, що Польща доєднається до декларації групи семи, яка була укладена у Вільнюсі у липні цього року. З Польщею ми розпочнемо також двосторонні переговори щодо гарантування безпеки», – розповів Зварич.

Посол вважає, що «відправною точкою для подальшого розвитку подій у Польщі» стане 13 листопада, адже саме тоді буде перше засідання Сейму нового скликання.

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«Як дипломати ми підтримуємо зв’язок з усіма політичними силами у Польщі. Підкреслюю, що питання всебічної підтримки України має понадпартійний характер. Наша країна залишається постійно у полі зору», – додав дипломат.

Нагадаємо, Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

До слова, майже половина поляків (47,2%) позитивно оцінили висловлювання прем’єра країни Матеуша Моравецького з приводу передачі Україні озброєння.