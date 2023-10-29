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Допомога Україні та Ізраїлю: спікер Палати представників США зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Допомога Україні та Ізраїлю: спікер Палати представників США зробив заяву
Допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами
фото з відкритих джерел

Майк Джонсон: «Ми збираємося розглянути окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю»

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, підтвердив, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім. Про це Джонсон сказав в інтерв’ю Fox News.

«Ми збираємося розглянути окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю», – відповів спікер на запитання журналістки щодо президентської ініціативи поєднати об’єднати рішення про допомогу.

За словами Джонсона, «це нагальна й невідкладна потреба».

«У світі відбувається багато речей, на які ми повинні реагувати, і ми це робитимемо, але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, вимагає негайної уваги, і, гадаю, ми повинні зробити це окремо. Я вірю, що це буде підтримано обома партіями, і дуже на цьому наполягатиму», – зазначив Джонсон.

Як повідомлялося, допомога США для України поставлена під питання через обрання Майка Джонсона спікером Палати представників. Політик виступає проти заклику президента Байдена включити фінансування для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати. 

Раніше новий спікер Палати представників США, Майк Джонсон заявив, що фінансування для України та Ізраїлю повинно розглядатися окремо, а не одним пакетом, як пропонувалось раніше. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів розмову з новим спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном. Під час розмови вони обговорили запити Білого дому на фінансування. 

Теги: США фінансування президент

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